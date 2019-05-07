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Saner: “1 Mayıs’ta hiçbir iş yerine açıktır diye ceza kesilmedi

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Milletvekilleri Genel Kurulda konuşma yapıyor. UBP milletvekili Hamza Ersan Saner de Genel Kurulda söz aldı.
Saner: “1 Mayıs’ta hiçbir iş yerine açıktır diye ceza kesilmedi

Saner,” Birden fazla sendikanın olduğu yerde Toplu İş Sözleşmesi yapılacaksa sendikalar için sandık kurulacak ve sandıktan çıkacak sendika Toplu İş Sözleşmesi imza atacak” dedi, DAÜ’deki duruma işaret etti.
Saner, 1 Mayıs konusunda da konuşarak, “Sayın Bakan bizim konuşmalarımızdan sonra yasayı ön plana çıkardı. Algı ‘sanki iş yerleri kapatılmadı da ceza yazıldı’ diye. Ama bu yanlış” şeklinde konuştu. 
Hiçbir işçinin o gün çalışmasını kendisinin de istemediğini kaydeden Saner, “Yasaya göre, o gün işçi çalıştırılmayacaksa da ücreti tam ödenir. Çalıştıracaksanız bire iki ödeme yaparsınız” dedi.

Bakan Çeler’in bu konudaki açıklamalarını Meclis kürsüsünden okuyan Saner, açıklamaları “vatandaşı tehdit” diye niteledi.

 “1 Mayıs’ta hiçbir iş yerine açıktır diye ceza kesilmedi” diyen Saner, açık olan iş yerlerine değil, kayıt dışı işçi çalıştıran yerlere ceza kesildiğini belirterek, “25 Nisan’da gitseniz, 30 Nisan’da gitseniz ceza kesemez miydiniz? İşçiler işveren nedeniyle kayıt dışına düşer. 1 Mayıs’ta kesilen cezalarda işçi cezalandırdı” dedi.
 

ÇELER
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Biz insanlara, işverenlere ne dediğimizi biliyoruz. Çıkıp bunları kürsüden söylemek, ‘bırakın 1 Mayıs’ta da işlesinler’ demektir” dedi. 

1 Mayıs’ın bayram olduğunu, bu bayramın tatil yapılarak hissedileceğini söyleyen Çeler, “Umarım bu reaksiyon diğer sektörlere de yayılır” şeklinde konuştu.  

Çeler, “Süpermarketler 1 Mayıs’ta açıktı diye pişman mı? Benzinciler şikayetçi mi? Değil. Kapatan memnun, çalışmayan işçiler memnun. Size ne oldu? Anlayamıyorum…Bazı işletmeler sizi dürttü diye mi bunları söylüyorsunuz? Ben başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

1 Mayıs’ta 157 iş yerini denetlediklerini belirten Çeler, “Bu ayın sonunda çalışanların ödemeleri ve yatırımları kontrol edilecek. Gereği yapılacak. Yasaklayıcı zihniyete gerek yok. Bunu gönüllükle başardık” şeklinde konuştu.
Sırf kendisini ve hükümeti eleştirmek için bu konuda konuşulduğunu ifade eden Çeler, “Ben inanıyorum ki bu yıl açık olan mağazalar da gelecek yıl kapanacak” dedi.

Bakan Çeler, İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü’nün yenilendiğini, başsavcılıktan görüş beklediğini söyledi.
DAÜ konusunda da konuşan Çeler, “Kimsenin hakkının yerde kalmasını istemeyiz. Başsavcılık görüşüne rağmen mahkemeye gidilebileceğini tenzih ettik. Mahkemeye gidildi. Biz de dosyamızı sunduk” dedi.
 

SANER’DEN BAKANA POPÜLİZM SUÇLAMASI
 

Yeniden söz alan Ersan Saner, “Ben kimse adına çıkıp burada konuşma yapmam. Ben Sayın Bakana ve Başbakana yasal yetkilerini hatırlattım. Sayın Çeler, popülizm yapıyor. Yasa neyse o uygulanır. Bu Mecliste ‘1 Mayısta işçiler çalışsın’ diyecek bir vekil de bulamazsınız” dedi. 

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