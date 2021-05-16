Saner: 19 Temmuz'a kadar aşı tamam ama seçim nisan 2022'de ısrarlıyız

19 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi, ülkeyi turizm ve öğrenciler için tamamen açık hale getirmeyi, sektörlerin sorunlarını çözüm yoluna koymayı ve geçirilmesi zorunlu hale gelen bazı yasaları Meclis ...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , “ kovid-19 salgını ve neden olduğu ekonomik sorunlarla baş edebilmek için birlik beraberlik içinde ülke çıkarlarını her şeyden önde tutan bir anlayışla yoğun çalışılması gereken bir döneme girilmekte olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, “ biz bu anlayışla tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasal partilerimizle iş ve gönül birliğine varız” dedi.

Saner, “ 19 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi, ülkeyi turizm ve öğrenciler için açık hale getirmeyi, sektörlerin sorunlarını çözüm yoluna koymayı ve geçirilmesi zorunlu hale gelen bazı yasaları Meclis kapanmadan geçirmeyi veya en azından Komite’lerde ele alıp yasalaşma sürecine sokmayı hedeflediklerini” kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“ Ramazan Bayramı’nı kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız kısıtlamalara rağmen güzel ve olumlu duygularla kutlayarak geride bıraktık.

UBP ve hükümet olarak ülkemize ve halkımıza güzel günler yaşatmakta, kararlıyız.

Bu amaç doğrultusunda, kovid-19 salgını ve neden olduğu ekonomik sorunlarla baş edebilmek için birlik beraberlik içinde ülke çıkarlarını her şeyden önde tutan bir anlayışla yoğun çalışılması gereken bir döneme girilmekte olduğumuzun farkındayız ve gereğini yapacağız.

Bizler, ülkemiz, halkımız için, sorunlarımızı geride bırakmak ve bir an önce layık olduğunuz yaşam kalitesine ulaşmak adına, tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasal partilerimizle iş ve gönül birliğine varız.

19 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi, ülkeyi turizm ve öğrenciler için tamamen açık hale getirmeyi, sektörlerin sorunlarını çözüm yoluna koymayı ve geçirilmesi zorunlu hale gelen bazı yasaları Meclis kapanmadan geçirmeyi veya en azından Komitelerde ele alıp yasalaşma sürecine sokmayı hedefliyoruz.

Herkesin bildiği üzere açılma sürecimiz yarından itibaren yeni bir evreye girecek.,

Gelecek haftadan itibaren Pazar günleri elzem konular dışında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağını kaldırıyoruz.

Turizmin açılmasını 10 Haziran’dan 3 Haziran’a çekmek için hükümet olarak çalışıyoruz.

Bileklikle karantina uygulamasını genişletiyor, 18 yaş altı ile 50 yaş üzeri herkesi evde bileklikle karantina uygulaması kapsamına alıyoruz.

Şu anda, 3 bin 500 bileklikle bileklik takarak karantina uyguluyoruz ancak bu sayı 29 Mayıs’tan itibaren 2 bin artışla 5 bin 500’e çıkarılacak.

Çift doz aşısını yaptırmış olanların çift PCR testinde de negatif çıkmaları koşulu ile karantinasız olarak ülkemize girmeleri üzerinde de dünyadaki uygulamaları takip ederek önemle duruyoruz.

Güney Kıbrıs’la sınır kapılarının açılması iki toplumlu sağlık komitesinde değerlendiriliyor.

Bunu ne zaman ve nasıl olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Başbakanlık bünyesinde oluşturduğumuz Ekonomi Komitesi ile tüm sektörlerin sorunlarına pratik çözümler bulmak için başlattığımız çalışmalara ivme kazandırıyoruz.

Alt yapılarla ilgili çalışmaların ilerlemesi için özel bir gayret içine halen girmiş bulunuyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek ve kendisiyle birlikte, Anavatan Türkiye’den deniz altı borularla Geçitköy Göleti’ne taşınan suyun tarımsal sulamada kullanımıyla ilgili güzel haberleri halkımızla paylaşacağız.

Meclis’te de yoğun bir çalışma içine gireceğiz.

Ekonomi , Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede bizim iyi niyetli yaklaşımımızla iktidar-muhalefet eşit sayıdaydık. Ancak gördük ki bu kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor. O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz. Meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümetimiz olduğuna göre buna hakkımız vardır.

Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasına ısrarlıyız.

Daha önce Ekim 2020 demiştik ama salgının bu kadar uzun süreceği ve geçen yıldan da ağır geçip, tüm sektörlerimizi sıkıntıya sokacağı öngörülmemişti.

Ne dünya, ne de biz 2’nci, 3’ncü dalga olacağını, geçen seneden sonra bu sene de tam kapanma veya uzun süren kısıtlamalar uygulayacağımızı hesaplamamıştık.

Dolayısı ile halkımıza haksızlık yapıp, sıkıntıların aşılması için çalışacağımız yerde erken seçimi gündemimizin en ön sırasına koyamayız.

Kısacası, hükümet olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumun farkındayız, sorunların bilincindeyiz, ama Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile bunları mümkün olan en kısa sürede aşacağımızdan da eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın geçmiş bayramını bir kez daha en içten duygularla kutlar, herkese en derin saygı ve sevgilerimizi sunarım”.