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Saner açıkladı:Kişisel değerleri zedeleyerek sanat yapılamaz

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UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, sanat yapılacak diye kişisel değerlerin zedelenemeyeceğini söyledi.
Saner açıkladı:Kişisel değerleri zedeleyerek sanat yapılamaz

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, sanat yapılacak diye kişisel değerlerin zedelenemeyeceğini söyledi.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın “Korona Virüs” özel yayına katılan Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın “Patron çıldırdı” isimli çalışması nedeniyle DAÜ Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu’nu polise şikayet etmesi üzerine yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Her ne kadar mizah olursa olsun kişinin şahsını ciddi şekilde rencide ederek, kişisel değerleri zedeleyerek sanat yapılamayacağını ifade eden Saner, “Empati yaparak, bizleri eleştireceklerse kapımız sonuna kadar açık. Ama bu empati çok önemli. Empatiyi yaparken kendinizi o noktaya koyacaksınız ondan sonra bu işe bakacaksınız ”dedi.

Kıbrıs Türk Halkının demokrasi ve bu demokrasideki hoşgörüsünü sınamanın kimsenin haddine olmadığını söyleyen UBP Genel Sekreteri Saner, “Kimseyi kötülemek istemiyorum. Ancak her ne kadar da mizah olursa olsun kişinin kendi şahsını ciddi şekilde rencide edebilecek boyutlarda ise herkesin de buna karşı bir sorumluluğu olduğu gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımda yapılan işin sıkıntılarının ciddi boyuta taşındığını görüyorum” diye konuştu.

Sanat yapılacak diye kişisel değerlerin zedelenemeyeceğini vurgulayan Ersan Saner, “Sanat yapacaksanız buyurun dilediğiniz sanatı yapın. Dilediğiniz sanatı yaparken de kişinin kişiliği ile ilgili sanatta değerlendirme olmaz. Direkt kişiyi, profilini kullanarak sanat yapmak biraz sıkıntılı diye düşünüyorum” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, “Çoğu kez aleyhine ‘youtube’a kadar düşen mesajları, görüntüleri bilen bir kişi olarak Sayın Başbakan rencide olduysa ve konuyu belli bir noktaya taşıdıysa demek ki bardağı taşıran da son nokta olmuştur” dedi. 

CTP Genel Başkanı’nın polise başvurmanın sanat ve düşünce özgürlüğü alanına daraltma girişimi olduğu yönündeki değerlendirmesine ilişkin bir soruya ise Saner, “Bugün idarede biziz yarın başkaları olabilir. Dolayısıyla bu tür açıklamalarda bulunurken yarın kendileri görevde iken bu tip herhangi bir olayla karşı karşıya kalındığında nasıl davranılması gerektiğine inanarak daha doğru açıklamalar yapmış oluruz diye düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

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