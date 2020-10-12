Saner “ Akıncı’nın Kıbrıs politikası çözüm değil çöküm odaklı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'de katıldığı bir TV programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu söylemlerinde tutarsızlık olduğunu “ iddia etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'de katıldığı bir TV programında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu söylemlerinde tutarsızlık olduğunu “ iddia etti

Ersan Saner,“Akıncı vermiş olduğu her türlü tavize ve tarihte ilk kez harita sunmasına rağmen bir çözüm bulunamadı” dedi ve Crans Montana’da çöken müzakerelerin ardından Akıncı’nın ‘bizim neslin son demesidir’ sözlerini anımsattı.

Akıncı’nın Crans Montana’da yaşadığı hayal kırıklığından sonra iki devletten bahsettiğini dile getiren Saner, “Şu an 'federasyoncuyum' diye yoluna devam etmeye çalışan Akıncı, yaşadığı hayal kırıklığıyla iki ayrı devletten bahsetti. Akıncı’nın sözlerinde gel gitler görüyoruz” diye konuştu.

CTP’nin federasyon konusunda Akıncı’ya göre daha yere basan bir siyaset izlediğini dile getiren Saner, Akıncı’nın Kıbrıs sorununa yönelik söylemlerinin çelişkili olduğunu belirtti. Akıncı’nın çözüm değil, 'çöküm' odaklı bir politika sergilediğini ifade eden Saner, Akıncı'nın Türkiye-KKTC ilişkilerini de gerdiğini kaydetti.

Mustafa Akıncı’nın "tam bir hayal kırıklığı olduğunu" belirten Saner, Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü temsil etme ve federasyon görüşmelerine katkı koyma noktasında başarılı olamadığını vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Saner, UBP adayı Ersin Tatar’ın birinci turda başarılı olarak birinci geldiğini ve halkın takdiri ile ikinci turu da önde tamamlayacağını” kaydetti.

Kudret Özersay’ın dün birinci turun tamamlanmasının ardından yayınladığı mesajında “kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur” ifadelerini değerlendiren Saner, “Kutuplaştırma derken federasyon ve iki ayrı devlet isteyenlerden bahsettiğini algıladım” dedi.