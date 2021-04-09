Saner: Anavatan Türkiye’nin desteği ile çok ciddi altyapı yatırımları yapacağız

Başbakan Hamza Ersan Saner, İskele bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Hamza Ersan Saner, İskele bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyareti çerçevesinde ilk olarak İskele’de Larnaka Gençler Birliği Spor Klübü’nü daha sonra da Spor Kompleksi Proje alanını ziyaret eden Başbakan Saner daha sonra da İskele Belediyesi Kültür Evi’ndeki imza törenine katıldı.

Başbakan Saner daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk ve beraberindekilerle birlikte İskele Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Başbakan Hamza Ersan Saner sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

İskele bölgesinin gelişimini emin adımlarla sağladığını kaydeden Başbakan Saner, İmar Emirnamesi’yle ilgili olarak tarımsal arazilerin nasıl korunması gerektiğine yönelik yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini söyledi.

Başbakan Saner, “bu bağlamda Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nde tekrardan revize edilmesini düşünüyoruz, yerinde incelemek için buradayız, bunun yanında altyapı yatırımlarına Anavatan Türkiye’nin desteği ile çok ciddi bir hamle yapmayı planlıyoruz, bu hamlenin en önemli kısmı Karpaz bölgesinden başlayacaktır” dedi.

İskele’deki ziyareti kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Larnaka Spor Kulübü arasında imzalanan rekreasyon projesi imza törenine tanıklık ettiklerini belirten Başbakan Saner, İskele belediyesinin rekreasyon alanlarına büyük önem verdiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, İskele halkının sorun ve beklentilerini yerinde tesbit etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti..

İskele Larnaka Spor Klübü’nün kalkınmasına yönelik Orman Dairesine ait deniz kenarında bir arazinin onlara tahsis edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, söz konusu alanın inşaatsız bir yapılanma ile kullanılacağını dile getirdi.

Başbakan Saner’in İskele ziyareti

Saner, Cuma pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi

Başbakan Saner’e Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğülu da eşlik etti