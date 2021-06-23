Saner Ankara'da, Oktay ile Görüşecek

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önceden planmış olan Saner- Oktay görüşmesi saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Görüşmede, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirilmesinin yanısıra, aşılar, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunulacak.

Başbakan Saner’in, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü yine İstanbul üzerinden yurda dönmesi bekleniyor.