Saner: Bankalardaki mevduatlarla ilgili açıklama yaptı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Kovid-19 salgın sürecinin ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili her hangi bir kararın olmadığını ve olmayacağını” söyledi.

Hedeflerinin “kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlarla kamu-özel tüm çalışanları mağdur etmemek, sektörlerde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak” olduğunu kaydeden Saner, “Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır” dedi.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Başbakan Saner basından gelen konuyla ilgili sorular üzerine açıklama yatı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bugün yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını, Arıklı’nın da bu yanlış anlamayı düzelttiğini kaydeden Başbakan Saner, “Ancak basından gelen sorular üzerine şu hususları vurgulamakta fayda görüyorum” diyerek şunları ifade etti:

“Hükümetimiz bir taraftan Kovid-19 salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çaba içerisine girerken diğer taraftan da salgının sosyo-ekonomik yaşantımıza getirdiği sıkıntıların aşılması için tüm kesimlerle diyalog halinde yeni bir paket üzerinde çalışmaktadır.

Hedefimiz kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlar ortaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmemek, sektörlerimizde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır.

Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır.

Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki Kovid-19 salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makro ekonomik dengeler yeninden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.”

Başbakan Ersan Saner, halktan beklentilerinin bu zor günlerde, yardımlaşma, dayanışma, birlik beraberliğe daha fazla önem verilmesi ve Kovid-19 salgını atlatmak için alınan önlem ve kararlara uyması olduğunu da vurguladı.

ARIKLI DA AÇIKLAMA YAPTI: “FEDAKARLIĞI BİRKESİMDEN BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL”

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genç TV’de Ekonomik önlemlerle ilgili yaptığı bir açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini belirterek “Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur” dedi.

Arıklı, Merkez Bankası’nın zaten gereken her türlü tedbiri aldığını ve alınacak tedbirlere imkanları ölçüsünde destek verdiğini kaydederek açıklamasında neyi kastetiğini şöyle özetledi:

“KKTC ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne tek başına sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."