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Saner: Ben muhalefet engelliyor demedim, sorumluluk almaktan kaçıyorlar dedim

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Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben, ‘muhalefet komitelerde nisap sorunu yaratarak hükümet çalışmalarını engelliyor’ demiyorum” ifadelerini kullandı.
Saner: Ben muhalefet engelliyor demedim, sorumluluk almaktan kaçıyorlar dedim

Başbakan Saner açıklamasında; ‘Ben, “muhalefet komitelerde nisap sorunu yaratarak hükümet çalışmalarını engelliyor” demiyorum: Benim dediğim şudur; Biz UBP olarak ülkenin çok zor günler yaşadığı bir dönemde, CTP VE HP sorumluluktan kaçarken bağımsızların desteği ile DP ve YDP ile hükümet kurduk ve iyi niyet göstererek MECLİS İDARİ VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİ İLE HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİ’ndeki üyelikleri muhalefetteki 2 parti ile eşit sayıda bölüştük.

Bundan murat ettiğimiz, pandemi döneminden geçerken uzlaşı ile sorunlara çare aramaktı. EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ’nde ise meclisteki oranlarımız nisbetinde hakkımız olan sayı ile temsil ediliyor, muhalefetten bir fazla üyeye sahip bulunuyoruz. Ama süreç içinde bizim iyi niyetimizin 2 komitede fayda sağlamadığını gördük.

Söz konusu 2 komitede ( İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi) çoğunlukta olmamamız önemli bazı yasaların çıkması İle seçim tarihi belirlenmesinde 27 milletvekilinin desteğine rağmen hükümete sorun yaratmaktadır. Bunun düzeltilmesi gerekir.

Diğer 2 komitedeki üye dağılımının da Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki gibi Meclis’teki temsil oranlarımız nispetinde olması hem hakkımızdır hem de ülke için bir gerekliliktir. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bizim bir üye fazla olmamızın demokrasiye aykırı olmadığını bilerek evet diyen CTP ve HP’nin neden 2 komitede de benzer bir yapı oluşmasına karşı çıktıkları aşikardır.. Niyetleri, hükümetin iş yapmasını, yasa çıkarmasını engellemek , suyu bulandırmaktır. Hükümet olarak buna izin veremeyiz.Bu arada, 2018 yılında 4’lü koalisyon hükümeti kurulurken dönemin UBP Genel Başkanı Sayın Özgürgün’ün “ hükümet elbette komitelerde fazla olur” anlayış ile CTP- HP- DP- TDP koalisyon hükümetine tüm komitelerde çoğunluk imkanı tanıdığını da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda görüyorum.’ dedi

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