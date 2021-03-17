Saner: Bir daha kapanma olmaması için kurallara uymalıyız

Aşı planlaması, aşı takibi ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikler içeren Aşı Bilgi Sistemi bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Aşı planlaması, aşı takibi ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikler içeren Aşı Bilgi Sistemi bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel basın toplantısında aşı program ve uygulamanın nasıl olacağı ayrıca pandemiyle mücadele konusunda bilgi verdi.

Başbakan Ersan Saner aşı bilgi sistemi ve Covid-19 ile mücadele konusunda bir konuşma yaptı. Saner bir kez daha kapanma olması halinde ekonomik anlamda büyük kayıplar yaşanacağını ifade etti...

Başbakan Saner, ülkeye daha fazla öğrenci getirmek için çalışmaların sürdüğünü de belirtti. 100 bin adet aşıya ulaşıldığını bunun garantisinin verildiğini anlatan Saner, aşıların gelmesiyle birlikte sistem üzerinden online randevu alıp aşılama yapılacağını vurguladı.

Başbakan Saner aşı vurulma oranında Avrupa bazında üçüncü durumda olunduğunu da vurguladı