Saner: Bir hükümet kurulacaksa UBP liderliğinde kurulmalı

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, geniş tabanlı bir hükümet kurulacaksa bu hükümetin UBP'nin liderliğinde kurulması gerektiğini savunarak, "Demokrasinin gereği olarak olması gereken budur" dedi

Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu BRT HD’de yayınlanan 50+1 programına konuk olan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet kurma konusunda başarılı olamaması halinde kendisinin yeniden göreve talip olacağını açıkladı. Saner, geniş tabanlı bir hükümet kurulacaksa bu hükümetin UBP’nin liderliğinde kurulması gerektiğini savunarak, “Demokrasinin gereği olarak olması gereken budur” dedi.

“ŞU AN GÖREV CTP’DE”

Halkın Partisi ile bir takım görüşmeler yaptık fakat sonuç alamadığımız için görevi iade ettik. Bundan sonraki süreç nasıl çalışır bilmiyorum ama CTP’nin hükümeti kuramaması durumunda Sayın Cumhurbaşkanı’ndan tekrardan bir görev talep edebilirim.”

“UBP’YE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR”

“Parlamentoda en çok temsil edilen siyasi partiyiz. Eğer bir hükümet kurulacaksa UBP’nin domine ettiği bir hükümetin kurulması demokrasinin gereğidir. UBP’ye bu saygı gösterilmelidir. Eğer görev tekrardan UBP’ye gelirse gemiyi limana sağ salim yanaştırmak için bu konuda son derece hassas davranmak zorunda olduğumuzun bilincindeyim. Eğer geniş tabanlı bir hükümet olacaksa dahi UBP’nin bu hükümeti domine etmesi gerekiyor. Bir erken seçim gündeme gelirse biz bundan çekinmeyiz.”

“HALKIN GÜNDEMİNDE SEÇİM YOK”

“Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak ve halkın hassasiyetlerini en iyi bilen parti olarak, erken seçimin de şu anda Kıbrıs Türk halkının gündeminde olmadığı bilinciyle sorumlulukla davranmak zorundayız. Şu anda hem tabanımızın hem parti yetkili organlarımızın görüşünü alarak yolumuza devam ediyoruz.”

“BİZİM KAYGIMIZ YOKTUR”

“Eğer görev bize geri dönerse, diğer partilere uzattığımız elin havada kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Herkesle tekrar görüşüp bir adım atmaya hazırız. Tüm Partilerin hassasiyetlerine saygı duyuyoruz ama bizim de hassasiyetlerimize saygı duyulmalıdır. UBP olarak biz hazırız, hiçbir kaygımız da yoktur. Mesajı olan alsın.

Şu anda görev, parlamentoda ikinci sırada en çok temsil edilen siyasi partide. Hükümeti kurabilirlerse tebrik ederiz ama kurulamazsa ve geniş tabanlı bir hükümet kurulacaksa bu UBP başkanlığında kurulmalıdır. Eğer dörtlü koalisyon hükümeti kurulacaksa kendileri buna karar verecekler.”

“KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK”

“Eğer CTP Genel Başkanı görevi iade ederse, takdir Cumhurbaşkanı’ndadır. Kaybedecek zamanımız yok, bu ülkenin bütçeye, projelere ihtiyacı var. Tüm partilerin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz ama görev için yeniden kapımız çalınırsa gereğini yapmaya hazırız.”

“HP İLE UYUMLU ÇALIŞABİLİRİZ”

“Dünyayı saran covid-19 salgını sürecinde HP ile koalisyon hükümeti olarak başaralı bir süreç yönetimi yaptık. HP ile basın önünde yaşanan tartışmaları bir kenara bırakacak olursak, HP ile uyumlu bir hükümet kurabileceğimize ve uyum içinde çalışabileceğimize inanıyorum.”

“HÜKÜMETLERİN ÖMRÜ KISA”

“Biz ilk etapta erken seçimi gündeme getirmek istemedik ve icraat hükümeti kurmak istedik. Adını ne koyarsanız koyun, erken seçim tarihi için hepimizin ortaya koyduğu tarihlerin birbiriyle aynı olduğunu görebilirsiniz. En uzun hükümet dönemi Merhum İrsen Küçük’ün hükümeti dönemidir. Ortalama bir hükümetin ömrü 1-1.5 yıldır.”

“İCRAATLAR GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HAZIRIZ”

“Covid-19 sadece KKTC’nin değil dünyanın sorunudur ve bunu göz ardı edemeyiz. Covid-19 salgını sürecini en iyi şekilde domine ettiğimiz gerçeği ortadayken bizler kurulacak olan yeni hükümette yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektöründe KKTC’nin diğer ülkelere rekabet üstü bir avantajı olduğu bilincindeyiz. Gerçekçi davranarak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası dâhil yasal çalışmaların yapılması, altyapı projelerinin hayata geçmesi için biz elimiz taşın altında bekliyoruz.”

“GENEL BAŞKANLIK KONUSUNDA TEAMÜLLER ÇALIŞMADI”

“UBP, tüzüklerine bağlı olarak yönetilmektedir. Bugüne kadar teamüllere baktığımızda benzer süreçlerde, genel sekreterin genel başkanın gaybubeti durumunda görevi devraldığı dönemleri yaşadık. Ama bu kez teamüllerin dışına çıkarak arkadaşlarımızın isteği doğrultusunda kurultaya gittik. Adil bir süre içerisinde kurultayın yapılmasını istiyoruz. Adil bir yaklaşımla UBP, başkanını seçip yoluna devam edecektir. Kaç aday olduğu fark etmeksizin kurultayımızı gerçekleştireceğiz. UBP kurultaylarından her zaman güçlenerek çıkar. Hükümet kurma çalışmaları bittikten sonra kurultayımızı gerçekleştireceğiz.”