Saner:  “Bu dönemde kimse Hükümet olmak istemez”

Başbakan Ersan Saner, daha önce sancılı kurultaylar yaşadıklarını ancak bu kurultayda birlik ve beraberliğin bozulacağını düşünmediğini söyledi.

Ersan Saner “UBP kurultayını gerçekleştirecek. Kurultayımız 24 Ekim’deydi, 30 Ekim’e aldık. Ben, tüm partililerin sağduyulu olacağını inanıyorum. Eski kurultaylara baktığımızda sancılı kurultaylar geçirdiğimiz doğrudur. Ben, bu süreçte birlik ve beraberliğin bozulmayacağını düşünmüyorum. Ben, UBP’de bugüne kadar hangi göreve geldiysem hep seçilerek geldim. Yarın bir erken seçim olacak denilirse UBP buna en hazır partidir, hiçbir zaman da seçimden kaçmamıştır. Önceliğimiz birlik ve beraberlik çerçevesinde kurultayı tamamlamak, sonrasında da erken seçime odaklanmaktır.”dedi.

Kaynak: “Bu dönemde kimse Hükümet olmak istemez”