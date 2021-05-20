Ersan Saner: "Bu Pazar dahil olmak üzere, Pazar günlerinde uygulanan yasağı kaldırıyoruz"

Başbakan Ersan Saner, BRT'de Ali Baturay ve Özdemir Tokel'in sorularını yanıtladı...

"PAZAR GÜNLERİNİ AÇIYORUZ"

Saner, Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin bugünkü toplantısında aldığı kararları değerlendireceğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, BRT’de canlı yayında yaptığı açıklamada, bu Pazar günü de dahil olmak üzere, Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılacağının müjdesini verdi. Saner, diğer günler için uygulanan kısıtlamaların, Pazar günleri için de geçerli olacağını dile getirdi.

"ÇİFT AŞILI KİŞİLER KKTC'YE KARANTİNASIZ GELEBİLECEK"

Geçiş kapıları ile ilgili gelen soruya ise Saner, "Güney'de henüz vakalar azalmadı. Bu yüzden geçiş noktaları şimdilik açılmayacak. Vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmayı planlıyoruz. Güney Kıbrıs turuncuya döndüğü anda, 72 saat PCR şartı ile günü birlik geçişlere izin verilecek" dedi.

Saner, kırmızı kategori dışında listelenen ülkelerden, 10 Haziran'dan itibaren çift aşılı olan kişilerin KKTC'ye karantinasız giriş yapabileceğini belirterek, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası detaylı açıklamaların yapılacağını kaydetti.

27'sinden itibaren gece 23.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağını uygulanacağını dile getiren Saner, barlar, kafe ve restoranların 22.30'a kadar faaliyet gösterebileceklerini dile getirdi.