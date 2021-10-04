Saner: Bugün için nisabımız var

Başbakan Ersan Saner bugünkü Meclis birleşiminde hükümetin nisan sıkıntısı olmadığını açıkladı. BRT yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Saner “Sayın Bertan Zaroğlu olmadan bizim 26 sayımız var, ancak Bertan Bey de nisaba destek verirse 27 oluruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Yeni Yasama Yılı ilk toplantısı bugün yapılıyor. ‘Azınlık Hükümeti’nin nisap krizi’ yaşadığına dair iddialar geçtiğimiz hafta siyasi kulislerde konuşulmuştu.

1 Ekim Cuma günkü törensel toplantının ardından bugün toplanması gereken Meclis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlık edemeyecek. Bu nedenle de Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyeceği belirtilmişti.