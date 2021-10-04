  • BIST 1.401,460
  • Altın 500,85
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Saner: Bugün için nisabımız var

» »
Başbakan Ersan Saner bugünkü Meclis birleşiminde hükümetin nisan sıkıntısı olmadığını açıkladı.
Saner: Bugün için nisabımız var

Başbakan Ersan Saner bugünkü Meclis birleşiminde hükümetin nisan sıkıntısı olmadığını açıkladı. BRT yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Saner “Sayın Bertan Zaroğlu olmadan bizim 26 sayımız var, ancak Bertan Bey de nisaba destek verirse 27 oluruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Yeni Yasama Yılı ilk toplantısı bugün yapılıyor. ‘Azınlık Hükümeti’nin nisap krizi’ yaşadığına dair iddialar geçtiğimiz hafta siyasi kulislerde konuşulmuştu.

1 Ekim Cuma günkü törensel toplantının ardından bugün toplanması gereken Meclis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlık edemeyecek. Bu nedenle de Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyeceği belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 49 yerel, 74 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi03 Ekim 2021 Pazar 18:26
  • Domates 20, Marul 13 TL, çarşı pazarda fiyatlar yıldız oldu....03 Ekim 2021 Pazar 17:42
  • Cemal Özyiğit: “Anastasiadis, kapalı kapılar ardında Crans Montana’da Çavuşoğlu’na da iki devletten söz etti”03 Ekim 2021 Pazar 17:30
  • Zeytin: Siyah altın03 Ekim 2021 Pazar 17:29
  • 3 adet Van kedisi çaldılar!03 Ekim 2021 Pazar 14:37
  • Gazimağusa'da Operasyon: 150 Extacy hap03 Ekim 2021 Pazar 14:31
  • Yarın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü…03 Ekim 2021 Pazar 13:39
  • Meclis yarın toplanmayı deneyecek!03 Ekim 2021 Pazar 13:35
  • TDP Kurultayı' na doğru..... TDP Girne'de İlçe ve Gençlik kongrelerini gerçekleştirdi03 Ekim 2021 Pazar 12:18
  • Çözüm ve Yeniden Birleşme için Derinya’da yürüyüş03 Ekim 2021 Pazar 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti