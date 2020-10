Saner: Bugün UBP başkanı ve aynı zamanda başbakan seçilecek

Hasan Taçoy, Dursun Oğuz, Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Ünal Üstel’in parti başkanlığına aday olduğu kurultayda, oy verme işlemi 20.00’ye kadar devam edecek.

Bugün adaylardan biri salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında bir hafta sonra, 7 Kasım’da tekrarlanacak. Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan kurultay, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Nisap sağlanamaması nedeniyle bir saat gecikmeyle başlayan kurultay, adayların üzerinde uzlaştığı Zorlu Töre, Yasemin Öztürk, Salih Can Doratlı, Emine Uzun ve Şahap Aşıkoğlu’nun yer aldığı divanın oluşturulmasıyla devam etti.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner Saner’in kurultayın açılış konuşmasını yapmasının ardından Divan Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajını okudu.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner Saner, kurultayın açılış konuşmasında, ilk olarak İzmir’de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türk halkına başsağlığı diledi, böyle acıların yaşanmamasını temenni etti. UBP’nin her zaman ülkenin en güçlü ve köklü partisi olduğunu ifade eden Saner, Cumhurbaşkanlığını kazanmalarının ardından bugün yeni genel başkanı ve dolayısıyla başbakanın seçileceğini kaydetti.

Saner, ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak UBP’nin zor günlerin partisi olduğunu, her zaman halkın yanında ülkenin gelişmesi için çalıştıklarını ve birlik beraberlik içinde de çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ersan Saner, kurultayda kullanılacak her oyun ülkeye ve partiye hayırlı olmasını temenni ederek, kurultaydan çıkacak galibin UBP olacağını ve seçilecek kişinin her zaman yanında yürüyeceklerini vurguladı.

Hep birlikte aydınlık günlere yeni bir geleceğe yürüyeceklerini ifade eden Saner, “Yaşasın Ulusal Birlik Partisi” dedi.