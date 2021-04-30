Saner, bugün yurda dönüyor

Kıbrıs konferansına katılmak için Cenevre’ye giden Başbakan Ersan Saner bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüyor.
Başbakan Ersan Saner 11.00 de İstanbul’dan tarifeli uçakla adaya gelecek.
Saner, gelişinin ardından basın açıklaması da yapacak.
Kıbrıs konferansına katılmak için Cenevre’ye giden Başbakan Ersan Saner bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüyor.
Başbakan Ersan Saner 11.00 de İstanbul’dan tarifeli uçakla adaya gelecek.
Saner, gelişinin ardından basın açıklaması da yapacak.
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