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Saner: Çift aşılı olanlar ülkemize karantinasız gelebilecek

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Başbakan Ersan Saner, 10 Hazirandan itibaren çift aşılı kişilerin ülkemize karantinasız gelebileceğini kaydetti.
Saner: Çift aşılı olanlar ülkemize karantinasız gelebilecek

Başbakan Ersan Saner, 10 Hazirandan itibaren çift aşılı kişilerin ülkemize karantinasız gelebileceğini kaydetti.

Başbakan Saner ülkelerin belirli kriterlere göre değerlendirileceğini ve yeşil kodlu ülkelerden gelenlerin karantinasız olarak ülkemize giriş yapabileceğini kaydetti.

Başbakan Saner söz konusu uygulamanın 3 Haziran'a çekilebilmesi için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Başbakan Saner karantinasız girişler için quarkod uygulaması yapılacağını da ekledi Saner, Güney Kıbrıs'ın turuncu kategoriye çekilmesi halinde sınır kapılarının hemen açılacağını da vurguladı.

 
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