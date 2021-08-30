Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

UBP Parti Meclisi, tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı.

Genel Başkan Saner Gündem Kıbrıs'a açıklamalarda bulundu... Saner şunları söyledi:

Demokratik bir şekilde oylama yapıldı. Tüzük kurultayı ile ilgili 4 madde oy çokluğu ile geçti. Geçen ilk madde kurultay tarihinden itibaren 170 gün içinde üye olan kişiler oy kullanabilecek. İkinci madde ise üyeliklerin hangi koşullarda düşürüleceği ile ilgilidir. Üçüncü madde de ise Başkanlık seçimlerinin üç yılda bir yapılmasına karar verildi. Oylanan dördüncü madde ise yapılacak seçimlerin tek bir noktada değil iki farklı noktada yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Geçici olarak düzenlenen maddelerle 23 Ekimde tüm adaylar konuşmalarını yapacak ve 24 Ekimde ise oylama yapılarak Genel Başkan seçilecek...

NE OLDU?

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

Hasan Taçoy kısa bir açıklama yaparak 97 kişinin oy kullandığını 23 kişinin kullanmadığını ifade etti. 45'e 43 gibi bir sonuçla 2 ilçede oy kullanılmasının tüzük kurultayına götürülmesi kararlaştırıldı.

Zorlu Töre ise içeride çok büyük bir şike oynandığını ifade ederek bu işin daha çok tartışılacağını söyledi. Töre, ilk önce oylamada hayır oyu çıktığını daha sonra ise tek tek el kaldırarak oylandığında kararın evete döndüğünü söyledi.

Töre, "oylama geçersizdir" dedi.

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Zorlu Töre : "Oylama geçersizdir, şike yapıldı"