  • BIST 1.458,230
  • Altın 489,33
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"

» »
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.
Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

UBP Parti Meclisi, tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı.

Genel Başkan Saner Gündem Kıbrıs'a açıklamalarda bulundu... Saner şunları söyledi:

Demokratik bir şekilde oylama yapıldı. Tüzük kurultayı ile ilgili 4 madde oy çokluğu ile geçti. Geçen ilk madde kurultay tarihinden itibaren 170 gün içinde üye olan kişiler oy kullanabilecek. İkinci madde ise üyeliklerin hangi koşullarda düşürüleceği ile ilgilidir. Üçüncü madde de ise Başkanlık seçimlerinin üç yılda bir yapılmasına karar verildi. Oylanan dördüncü madde ise yapılacak seçimlerin tek bir noktada değil iki farklı noktada yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Geçici olarak düzenlenen maddelerle 23 Ekimde tüm adaylar konuşmalarını yapacak ve 24 Ekimde ise oylama yapılarak Genel Başkan seçilecek...

 

NE OLDU?

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

Hasan Taçoy kısa bir açıklama yaparak 97 kişinin oy kullandığını 23 kişinin kullanmadığını ifade etti. 45'e 43 gibi bir sonuçla 2 ilçede oy kullanılmasının tüzük kurultayına götürülmesi kararlaştırıldı.

Zorlu Töre ise içeride çok büyük bir şike oynandığını ifade ederek bu işin daha çok tartışılacağını söyledi. Töre, ilk önce oylamada hayır oyu çıktığını daha sonra ise tek tek el kaldırarak oylandığında kararın evete döndüğünü söyledi.

Töre,  "oylama geçersizdir" dedi.

 

İlgili HABER:

Zorlu Töre : "Oylama geçersizdir, şike yapıldı"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖDAK Başkanı Avcı, Zafer Bayramı’nı Kutladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:35
  • Savaşan: “Bu Zafer Türk Ulusunun ve Onun Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eseridir”30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:34
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:22
  • Işık Kitabevi’nin “Kitap Günleri” bugün başlıyor.30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
  • YKP’nin 14. Kurultayı 18 Eylül’de30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
  • ABD: Taliban, uygun şartları bulunanların ülke dışına çıkmasına izin verecek30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:01
  • Yarın Mesarya bölgesinde elektrik kesintileri var30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:51
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta törenler düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:48
  • 30 Ağustos kutlanıyor... Lefkoşa'da ilk tören Atatürk Anıtı önünde  düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46
  • UBP PM toplandı, gündemde Kurultay ve tüzük değişiklikleri var30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti