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Saner: Dün Olduğu Gibi Bugün De İşçi Ve Emekçinin Yanındayız

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Saner: Dün Olduğu Gibi Bugün De İşçi Ve Emekçinin Yanındayız
Saner: Dün Olduğu Gibi Bugün De İşçi Ve Emekçinin Yanındayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, “ Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesinde işçi ve emekçilerin büyük katkıları olduğunu, bundan sonra sağlanacak gelişmelerin de bu kesimin desteği ile olacağını”  belirtti.

Ersan Saner, yayınladığı bildiri ile halkın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramını kutladı.

Saner, kutlama mesajında şunları belirtti:

“ Bu yıl 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı son yüzyılın en tehlikeli salgını olarak nitelenen Covid-19’la mücadele sürecinde kutluyor olsak da güzel günlerin yakında geleceğine bayramlarımızı yine bayram tadında kutlayacağımıza inancımız tamdır.

İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde rehavete kapılmadan Covid-19’la mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracak, önce içe sonra dışa açılmayı gerçekleştirecek, ekonomik ve sosyal yaşamın çarklarının dönmesini sağlayacağız. Covid-19 salgınını atlattıktan sonra, bizlere düşen görev Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde yaraları sarmak, sıkıntıları aşmak ve daha güzel, daha sağlıklı, daha müreffeh bir Devlet yapısı için gereken reformları gerçekleştirmektir.

Bunu yaparken her zaman olduğu gibi en büyük gücümüz yine işçisi, emekçisi ile tüm halkımızın birliği olacaktır. Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesinde işçi ve emekçilerimizin büyük katkıları olduğu kuşkusuzdur. Bundan sonra sağlanacak gelişmelerin de bu kesimin desteği ile olacağını kesindir. 

Ulusal Birlik Partisi olarak bu bilinçle dün olduğun gibi, bugün de işçimizin emekçimizin yanındayız. Bu sıkıntılı sürecin işçimize, emekçimize zarar vermemesi için elimizden gelen tüm gayreti mutlaka göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı içten duygularla kutlar, sağlıklı mutlu, yarınlar dilerim.”

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