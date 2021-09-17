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Saner: Eğer varsa ihalelerle ilgili iddialar da açığa kavuşturulacaktır

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Başbakan Ersan Saner, “ kimsenin halk sağlığını tehlikeye atacak, Devleti ve kurumlarını zarara uğratacak işler yapmasına müsamaha gösterilmeyeceğini” belirtti
Saner: Eğer varsa ihalelerle ilgili iddialar da açığa kavuşturulacaktır

Başbakan Ersan Saner, “ kimsenin halk sağlığını tehlikeye atacak, Devleti ve kurumlarını zarara uğratacak işler yapmasına müsamaha gösterilmeyeceğini” belirtti

 

Saner “ KIBTEK’e getirilen yakıtın iddia edildiği gibi kirli ve kalitesiz olması halinde gereği derhal yapılacaktır. Başbakanlık Denetleme Kurulu dün itibari ile çalışmalarına başlamış bulanmaktadır. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsade edilmeyecek , eğer varsa ihalelerle ilgili iddialar da açığa kavuşturulacaktır” dedi. Saner açıklamasında şunları belirtti: “ KIBTEK’e yakıt alımı ile ilgili iddialar tarafımdan yakınen takip edilmektedir. Eğer ülke insanının alınan yakıtla zehirlediği yönündeki iddialar bazı sivil toplum örgütleri ile milletvekillerinin ifade ettikleri gibi doğru ise bunun gereği derhal yapılacaktır. İlgili Bakan’ın ifade ettiği bazı veriler vardır. Kendisi ile ben de konuştum. Durum ne ise yakında ortaya çıkacaktır.

halk sağlığıni tehlikeye atacak, Devleti ve kurumlarını zarara uğratacak işler yapmalarına asla müsamaha gösterilmeyecektir. KIBTEK’e getirilen yakıt iddia edildiği gibi kirli ve kalitesiz ise ve tarafıma sunulan bilgiler doğru değilse, gereği yapılacaktır. Başbakanlık Denetleme Kurulu dün itibari ile gerekli araştırmaları yapmak için tarafımdan talimatlandırılmıştır. Eğer bir ihmal veya hata söz konusu ise bu belirlenecek ve Halkımızın sağlığı ile oynanmasına asla müsade edilmeyecektir. Eğer varsa ihalelerle ilgili iddialar da açığa kavuşturulacaktır.”

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