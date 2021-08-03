Saner: Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96’sı aşılandı

“EYLÜL’DE MUTLAKA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Eğitim ve turizm sektörlerinin ekonomi açısında önemine dikkat çeken Saner, iki sektörde de atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede aşı problemi olmadığını, aşı seçeneği sunma konusunda da KKTC’nin dünyadaki ender ülkelerin başında geldiğini dile getiren Başbakan Saner, dünyada hala 63 ülkenin aşı ile tanışmadığını söyleyerek, “Bizlerin aşı seçenekleri sunmamız büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum” dedi.

Yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını vurgulayan Saner, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96’sının aşılandığını ifade eden Saner, çalışanların da aynı şekilde aşılarının yapıldığını, buna paralel olarak turizm sektöründe de 23 Haziran itibarı ile aşıların yapıldığını söyledi. Sektörlerin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflediklerini dile getiren Saner, turizmin zaten çalıştığını ancak Eylül’de mutlak surette yükseköğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından tekrar görevlendirildiğini söyleyen Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmalar en son detayları Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacaktır” dedi.