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Saner: Ekonominin önünü açmak adına çalışmalar yapıyoruz

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Başbakan Ersan Saner BRT’de yer alan özel yayında yaptığı açıklamalarda ekonomi konusuna da yer verdi.
Saner: Ekonominin önünü açmak adına çalışmalar yapıyoruz

KKTC’nin bir bankalar krizi döneminde bir de şu anda çok ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçtiğini belirten Başbakan Saner, bunun farkında olarak önlemleri dizayn etmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bir ekonomik protokol imzalama sürecinde olduklarını hatırlatan Başbakan Saner, kısa süre içinde bunu gerçekleştireceklerine inandığını ifade etti.

KKTC gelir ve gider dengesine bakıldığında altyapı yatımlarının büyük bir kısmının Anavatan Türkiye’nin destek ve katkıları ile yapıldığını belirten Başbakan Ersan Saner, ekonomik olarak kalkınmak için Anavatan Türkiye’nin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, Ekonominin önünü açmak adına, gerek eğitim gerekse turizm sektörünü nasıl harekete geçirebilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını da anlattı.

Göreve gelmelerinin ardından 6 bakan ile yaptıkları toplantılarda turizm ve yüksek öğrenimi dizayn ettikleri bilgisini veren Saner, öğrencilerin yavaş yavaş adaya geldiğini, bu sayının artırılarak ekonomik çarkların dönmesi için gerekli altyapının oluşması adına her türlü imkanı ortaya koyduklarını kaydetti.

Başbakan Saner, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 16 Ocak’ta kendilerine deklere ettiği kararda “aşı uygulamaları tüm dünyada eş zamanı olarak ülkemizde başlaması ile birlikte ülkedeki bulaş sayısının azaltılması ve 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve antikor üretmiş kişilerin ülkeye kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Kararın 16 Ocak’ta alındığını belirten Başbakan Saner, aynı anlaşmanın Güney Kıbrıs ile İsrail arasında da imzalandığını da söyledi. 

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