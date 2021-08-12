Saner: “Elektrik için gereken yakıt salı ya da çarşamba günü gelecek”

“Endişe edilecek bir durum yok. Gemi temin edildi. 12 bin tonluk yakıt salı akşamı veya çarşamba sabahı adada olacak” dedi.

Saner: “TPİC’ten alınacak olan fuel oil'in gemiyle KKTC’ye taşınmasında yaşanan sıkıntıdan dolayı kamuoyunda akaryakıt bitiyor gibi bir noktaya gelindi. Endişe edilecek bir durum yok. Gemi temin edildi. 12 bin tonluk yakıt salı akşamı veya çarşamba sabahı adada olacak”

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