Saner: “Elektrik için gereken yakıt salı ya da çarşamba günü gelecek”

Saner: “TPİC’ten alınacak olan fuel oil'in gemiyle KKTC’ye taşınmasında yaşanan sıkıntıdan dolayı kamuoyunda akaryakıt bitiyor gibi bir noktaya gelindi. Endişe edilecek bir durum yok. Gemi temin edildi. 12 bin tonluk yakıt salı akşamı veya çarşamba sabahı adada olacak”
NE OLDU?
Dikkat! Dikkat! KIB-TEK'ten önemli elektrik kesintisi duyurusu! https://t.co/vLPvbqKMUn #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/UIpZa9bFhb— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 12, 2021
Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “Başka bir ülkede olsaydı, ilgili bakan istifa ederdi" https://t.co/y4kvZaQbYY #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/tQ8rdegf8x— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 12, 2021
"Egemen KKTC", 6 gün boyunca elektriği Kıbrıs Cumhuriyeti'nden alacak https://t.co/06PCi2MJmG #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/H1yq0Vi6SD— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 12, 2021
Özyiğit: “Arıklı yolun sonuna geldi, istifa etmeli“ https://t.co/20APyZQifQ #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/Sh3tD8yZsq— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 12, 2021
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