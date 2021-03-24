Saner: Erken seçim konusunda görüşmeler yaparak son noktayı koyacağız

Başbakan Ersan Saner, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan Saner, “Emin adımlarla ilerleyerek ekonomimizi canlandıracağız” diyerek, “Çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha üçüncü ayımızı yeni doldurduk. Üretilen projeler sayesinde bu noktaya geldik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerleyerek, ekonomimizi canlandıracağız” şeklinde konuştu.

Saner, tanıtımı dün muhalefet partisi başkanlarına yapılan elektronik bileklik uygulaması hakkında da konuşarak, hem ev karantinasına hem de otellerdeki kapalı grupların sağlanması kapsamında bu uygulamaya başlanacağını söyledi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, “Havalar ısındığında diğer ülkelere göre daha şanslı olacağız.

Çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha üçüncü ayımızı yeni doldurduk. Üretilen projeler sayesinde bu noktaya geldik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerleyerek, ekonomimizi canlandıracağız” diye konuştu.

ERKEN SEÇÖİM GÜNDEMDE;

Erken seçimin gündemde olması nedeniyle de açıklama yapan Başbakan, kendi partisi ve diğer parti başkanlarıyla görüşüp son noktayı koyacaklarını belirtti. Saner, “Tüm bunlar ortadayken, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, o açıklamayı yapmadan keşke benimle bir görüşseydi. Sonuç itibariyle siyaset. Yargının da kendi üzerine düşen sorumlulukları vardır.

Bizlerde de görüş alışverişinde bulunması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum” dedi. Bir icraat hükümetinin kurulmuş olması durumunda seçimin Mart 2022’de olacağını anımsatan Saner, icraat hükümetinin kurulamamasında partilerin kendilerine göre haklı sebepleri olabileceğini, toplumu sorunlarla boğuşturmamak için kendilerinin ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Bu konudaki kararlılıklarının devam ettğini de kaydeden Saner, “KKTC ekonomisinin önceki noktaya taşımak ve ileriye dönük adımlar atmak hedefimizdir” dedi.

Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP hükümetinde bir sıkıntı olmadığını da aktararak, “İyi gidiyoruz. Böyle haberleri duyunca gülüp geçiyorum” dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 4 protokol ve bir de İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğuna dikkat çeken Saner, 2013 yılında temelleri atılmaya başlanan yollar, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane ve Gazimağusa’ya ise yeni bir sanayi bölgesi inşa edileceğini belirtti. Saner, yurt dışından gelecek olan yatırımcılarla canlanacak olan sanayi projesi üzerinde de çalışma yaptıklarını anlatarak, “3 ayda bunları yapmak pek de kolay değildir” dedi.