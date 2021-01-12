Saner: "Erken seçim önerisinin arkasındayım"

Başbakan Ersan Saner, mecliste yaptığı 'erken seçim' çağrısının arkasında olduğunu vurguladı.

Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığının reddedilmesinin ardından ‘erken seçim’ çağrısı yapan, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası’na özel yaptığı açıklamada, ‘erken seçim’ çağrısının arkasında durduğunu vurguladı.

“Karardan dönmek yok” diyen Başbakan Ersan Saner, seçime kadar olan sürede de hükümetin görevine devam edeceğini dile getirdi.

Erken seçime kadar siyasi partilerle uzlaşı içinde olacaklarını da söyleyen Başbakan Saner, ülkenin icraata ihtiyacı olduğunu ifade etti.