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Saner: "Erken seçimden de korkmuyoruz"

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UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner Cumhurbaşkanlığında Ersin Tatar ile yaptığı görüşme ardından açıklama yaptı.
Saner: "Erken seçimden de korkmuyoruz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner Cumhurbaşkanlığında Ersin Tatar ile yaptığı görüşme ardından açıklama yaptı. 

 

İşte Saner’in açıklamasından satır başları;

“Tamamen siyasi partilerin düşüncelerini almak üzere bir toplantı yapıldı. Fikir teatisinde bulunduk.

Takdir Cumhurbaşkanınındır. Bu konuda nasıl bir yol izleyecekse, saygımız sonsuzdur. UBP olarak ülkenin bir an önce hükümete ihtiyaç duyduğu kanaatindeyiz.”

“Bu konuda UBP kararlıdır. Biz son ana kadar uğraştık, 26 sayısına ulaşmayınca da görevi iade ettik.”

“Koronavirüs süreci yeniden dünyayı sardı. Dünya ve Türkiye’de durumu yakinen takip ediyoruz. Tedbiri elden bırakmamalıyız.”

“Ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak ciddi bir bütçe açığını da öngörüyoruz. Tüm bunları öngören bir hükümet için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Her yöntemi deneyeceğiz.”

“Erken seçimden de korkmuyoruz”.

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