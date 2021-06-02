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Saner: Geçişlerin başlaması için BM ve Rum tarafının olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz

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Saner: Geçişlerin başlaması için BM ve Rum tarafının olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz
Saner: Geçişlerin başlaması için BM ve Rum tarafının olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz

Başbakan Ersan Saner, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısının Cuma günü eş zamanlı olarak açılması konusunda Birleşmiş Milletler ve Rum tarafının olumlu yaklaşım göstermelerini memnuniyetle karşıladıklarını” belirtti.  

Başbakan Saner, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki halkın kapılarda geçişlerde sıkıntı yaşamaması için gereken çalışmaları tamamladığını” vurguladı ve “ geçişlerin iki tarafa yarar sağlamasını ve hayırlı olmasını ” diledi. Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızdaki 9 sınır kapısının eş zamanlı olarak açılmasına hazır olduğumuzu hafta sonunda açıklamıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Birleşmiş Milletler arasında bu yönde yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanarak kovid19 salgını nedeniyle 400 günü aşkın bir süredir önceden verilen hizmetleri vermeyen kapıların eş zamanlı olarak Cuma günü açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iki halkın kapılardan geçişlerinde salgın koşulları da göz önünde tutularak sıkıntı yaşamaması için Sağlık Bakanlığımızın gereken çalışmaları tamamladığını da belirtmekte yarar görüyorüm. Geçişlerin iki tarafa yarar sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum.” 

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