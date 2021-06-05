  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Saner, Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi

» »
Saner, Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi
Saner, Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi

Başbakan Ersan Saner,  Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları  dinledi.

Bazı bakanlar ve UBP yetkililerinin de eşlik ettiği Saner, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, bu bölgeyi sık sık ziyaret edip sorunlarla ilgili istişare edildiğine işaret etti.

Konuşmasına, hükümetin kurulma sürecini anlatarak devam eden Başbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini, 15 gün yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade ettiğini, Cumhurbaşkanı’nın da bu görevi ana muhalefet partisine verdiğini anımsattı.

Muhalefetin  azınlık hükümeti söylemlerine karşı bu açıklamaları yaptığını ifade eden Saner, kendilerine de hükümeti kurma görevi verildiğini ancak, ülkede yaşanan ekonomik olumsuzlukları göze alamayarak hükümeti kurmadıklarını söyledi.

 Ülkenin iki ana lokomotif sektörü olduğunu, bunların da yüksek öğretim ve turizm olduğunu ifade eden Saner, pandemi sürecine rağmen yüksek öğretim alanında yapılan çalışmaları anlattı.

 Turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Saner, “dünyada bir ilk” olarak nitelediği elektronik bilekliğin hayata geçtiğini söyledi böylece karantinaya girecek kişilerin bileklik sayesinde otellerde değil, evlerinde konakladığını dile getirdi.

Yine elektronik bileklik sayesinde kapalı devre turizmin hayata geçtiğini anlatan Saner, bu sayede sadece bayram döneminde ülkeye 3500 turist geldiğini söyledi.

Dün itibariyle de Güney Kıbrıs’a açılan kara giriş kapılarındaki karşılıklı giriş çıkışlar ile çift aşılı turistlerin hava yolu ile ülkeye girişleri başladığını vurguladı.

Ülkeye girişlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü kriterler doğrultusunda yapılacağına işaret eden Başbakan Saner, kriterlerle ilgili detaylı bilgi verdi. Vaka sayıların onlu rakamlara düştüğüne işaret eden Başbakan, ekim ayında yapılacak kurultaya da değindi.

Başbakan Saner, önümüzdeki yıl yapılması öngörülen genel seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidar olacağına  da inanç belirtti.

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu belirten Saner, çevreyle ilgili yapılan çalışmalara da vurgu yaptı.

 Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, halkın Kıbrıs konusundaki  iki ayrı egemen devlet modelinde çözümünü benimsediğine vurgu yaparak,  Cenevre’de yapılan görüşmede de Türk tarafı olarak halkın öngördüğü  kararlı duruşun sergilendiğine vurgu yaptı.

Geçitkale ve Serdarlı ziyaretinde konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise, hükümeti kurma çalışmalarını hatırlatarak yaşanan birçok partinin pandemi sürecinin zorluklarından ötürü hükümeti kurmaya yaklaşmadığını hatırlattı.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeni Doğuş Partisi’nin bir araya gelerek azınlık hükümeti kurduğunu belirten Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin yaşanan zorlu süreçte hükümete gelerek ateşten gömleği giydiğini söyledi.

Hasipoğlu, konuşmasının sonunda ekim ayında yapılacak olan kurultaya da vurgu yaptı.

Serdarlı Belediye Belediye Başkanı Halil Kasım,  bölgenin sorunlarını dinlemek ve çözmek üretmek adına gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası geçiş kapılarının açılmasını talep etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:15
  • Mağusa'da 7 sivil toplum örgütü, KTEZO'nın kapıların açılması eylemine destek açıkladı25 Mayıs 2021 Salı 15:33
  • Gazimağusa Belediyesi 9 Bin Tonluk Asfalt Döküm Çalışmalarını Tamamladı24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:02
  • Gazimağusa Belediyesi 9 Bin Tonluk Asfalt Çalışmalarını Tamamladı24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:22
  • 2 Ay Hapis Yatacak!22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
  • Gazimağusa'da Bisiklet Çalan Şahsa Tutuklama21 Mayıs 2021 Cuma 10:53
  • Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:57
  • GMB'den sıkı denetim!17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:57
  • Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki işyerlerinde Sıkı denetimlerine devam ediyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45
  • Mağusa'da denizde boğulma tehlikesi yaşandı14 Mayıs 2021 Cuma 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti