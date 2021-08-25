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Saner: Gençlere her zaman yardıma hazırız

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Başbakan Ersan Saner, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu’nu Başbakanlık’ta kabul etti.
Saner: Gençlere her zaman yardıma hazırız

Başbakan Ersan Saner, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu’nu Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakan Saner, Horozoğlu’nun İngilterede özellikle Kıbrıs Türk gençliği için aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü ve kendisinin de bunu takdirle izlediğini belirterek, İngilteredeki çalışmaları hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Gençlere her zaman yardıma hazır olduğunu da kaydeden Başbakan Saner, yurtdışında bulunanların KKTC’nin birer elçisi olduğunu ve bu konuda gençlere çok güvendiğini de söyledi.

Görüşmede Birliğin KKTC Temsilcisi Erden Pekri de hazır bulundu. 

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