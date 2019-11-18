Saner: "Genel Başkan Ersin Tatar'la bu ay içinde bir Avrupa Birliği kentini ziyaret edeceğiz"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Genel Başkan Ersin Tatar'la bu ay içinde bir Avrupa Birliği kentini ziyaret ederek, bir dizi temasta bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Adayı olması halinde seçimi kazanma ihtimali en yüksek ismin Ersin Tatar olacağı görüşünü de paylaşan Saner, bu nedenle Tatar’la ilgili algı oyunları yapıldığını söyledi.

Saner, 25 Kasım’da yapılacak Liderler görüşmesini ise içerikten çok görsel bir toplantı olarak nitelendirdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, BRT’de yayınlanan #burasıönemli adlı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

25 Kasım’da Berlin’de yapılacak Liderler görüşmesinden büyük beklentileri olmadığına işaret eden Saner, “ 6 başlıkta ve Crans Montana’dan sonra hiçbir şey değişmemişken, bu görüşmelerden bir beklenti içine girmek doğru değildir. Bizce görsel amaçlı bir toplantı olacağı belli” diye konuştu.

Saner, Kıbrıs Türk Halkı’na, ucu açık belirsiz ortamlarda yapılacak görüşmelerle vakit kaybettirilemeyeceğini, BM’nin artık Kıbrıs’ta alternatif modellerin üzerinde de çalışması gerektiğini söyledi ve “İki ayrı devlete dayalı bir model düşünülebilir” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bazı iddiaların anımsatılması üzerine Saner şöyle konuştu:

“Elimize gelen tüm anketlere bakıldığında Genel Başkan bu yarışta çok iddialı görülüyor… İpi göğüsleyebileceğini görmekteyiz. Bu konuda ilk başlarda çok mütevazi bir davranış içindeydi, belki bu bir takım yanlış algılara sebep verdi ama kendisi bunu artık bir görev addediğini ve seçime giderken, kamuoyu yoklamaları da kendisini işaret ederken ben bu görevi yapmam demesi mümkün değildir bu nedenle görüşlerini paylaşmıştır. Bu bağlamda Sayın Başkan hakkında algı operasyonları yapılmaya çalışılıyor. Evet doğrudur. Avrupa’da bir kente ziyaret gerçekleştireceğiz. Zamanı ve yeriyle ilgili yorum yapmak istemem çünkü bu ziyaretlerimize Güney Kıbrıs’tan berhava etme girişimleri olabilir. Ben temkinliyim ama Kasım ayı içinde bir AB Üyesi ülkeye ziyaretimiz olacak. Sayın Tatar, Ben ve Sayın Tahsin Ertuğruloğlu birlikte gideceğiz.

Ersan Saner, soru üzerine Tatar’ın İngiltere ziyaretinin de gündemde olduğunu söyledi ve “Ne yapmamız gerekirse yapacağız” dedi.

UBP’nin Cumhurbaşkanlığı Adayı’nın somutlaşması ile ilgili de Saner, “Son birkaç çalışmamız kaldı. Tamamlanınca gerekli adımları atacağız. Kamuoyu yoklamaları ortada. Gerekli kararı Parti Meclisi verecek” ifadelerini kullandı.

Aday belirlemede geç kalındığı şeklindeki yorumlar üzerine Saner, “Zaman konusunda acele etmekle birlikte bazı dengelerin kurulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC Bayrağının yakılması olayını da değerlendiren Saner, bu olaya Güney Kıbrıs’tan tepki ve kınama görmediklerine işaret etti.

Saner, “ Rumların bu faşist davranışlarını kabul etmek doğru bir olay değildir. Kınıyoruz. KKTC’nin bayrağının yakılması, Akdoğan’daki bayrağın çalınması rastlantısal değildir. Aynı zihniyetin ürünüdür. Kıbrıs Türk Halkı’nın dikkat etmesi gereken konu da budur… Güney komşularımızla herhangi bir çözüme gideceksek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin şart olduğunu bir kez daha gördük” dedi.