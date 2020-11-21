Saner gün boyunca hükümet kurmayı deneyecek!Denktaş ve Arıklı bir araya geldi

Denktaş ve Arıklı bir araya geldi

Hükümeti kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi Başkan Vekili Ersan Saner için bugün son gün… Dün gece PM sonrasında hem Demokrat Parti hem Yeniden Doğuş Partililer ile temas kuran Saner’in bugün her iki partinin yetkilileri ile bir araya gelebileceği öğrenildi.

UBP azınlık hükümeti ya da UBP-DP- YDP azınlık hükümeti formülünden birinde anlaşılması için Saner bugün son kozunu oynayacak.

Gün boyunca deneyecek

15 gün önce görevi devraldığı saat 10.30’da görevi verme yerine gün içinde mesai bitimine kadar vakti olduğunu düşünen Saner, bu çerçevede bugün hükümeti kurabilmek için son temaslarını yapacak.

Prensipte hükümet kurma noktasında anlaşıldığı ancak nasıl bir formül üzerinde uzlaşılacağı bugün belli olacak.

Üçlü koalisyon hükümetinde anlaşılması durumunda DP’ye Turizm ve Çevre Bakanlığı, YDP’ye de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı verilecek.

UBP’li azınlık hükümeti durumunda ise Ses Kıbrıs'ın haberine göre teknokrat bakanlık yeniden bugün gündeme gelecek ve olası teknokrat kabinede YDP ve DP’liler de olacak.

Denktaş ve Arıklı bir araya geldi

Öte yandan üç partinin yetkilileri de ülkenin hükümetsiz kalmaması noktasında fikir beyan ederken, dün aralarında sıkıntı bulunan Erhan Arıklı ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği öğrenildi. İkilinin aralarındaki buzları erittiği bildirildi.

Mayıs’ta seçim

Üç partinin anlaşması durumunda erken seçimin Mayıs ayı ortasında olması da prensipte anlaşıldı