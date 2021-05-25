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Saner: ''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''

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Saner: ''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''
Saner: ''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''

Başbakan Ersan Saner sınır kapılarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs ile geçiş kapılarının açılmasının ise karekod okuma noktasındaki sıkıntı haricinde kapıların açılması noktasında hiç bir sorun bulunmadığına dikkati çeken Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde kırmızı grupta olan ülkelerin sadece iş için gidip gelecekleri konusunda Güney ile bir anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

Başbakan Ersan Saner, “Onun dışında anlaşamadıkları bir konu yok. Bu konu tamamen siyasidir. Bizim için bir sıkıntı yoktur” dedi.

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