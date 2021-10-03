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Saner: Hedef önce parti yönetiminde güven ve istikrar, sonra tek başına iktidar

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Saner: Hedef önce parti yönetiminde güven ve istikrar, sonra tek başına iktidar
Saner: Hedef önce parti yönetiminde güven ve istikrar, sonra tek başına iktidar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, “Ulusal Birlik Partililerin hedefinin önce parti yönetiminde güven ve istikrarı devam ettirmek sonra da partiyi tek başına iktidara taşıyarak ülkeyi kalkındırmak olması gerektiğini ” söyledi.

UBP Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Saner dün gece UBP Güzelyurt İlçesi örgüt başkanları ile bir araya gelerek, “Güzelyurt’un her zaman kendisi, UBP ve ülke için çok özel bir yer olduğunu” kaydetti.

“GÜZELYURT DAHA DA GELİŞECEK”

Güzelyurt’u haritalarla tartışmaya açıp, bölge insanını yerinden ve toprağından koparmaya çalışanlara inatla UBP’nin bölgeye dört elle sarıldığını belirten Saner, bölgenin tarım üretim kapasitesini artırması için destek vermeye devam edeceklerini, bölgenin daha da gelişeceğini söyledi.

Bölgenin altın ürünü narenciyenin üretiminin, suyun bölgeye gelmesiyle daha da artacağına işaret eden Saner, bölgenin ayrıca üniversite kentine dönüşmesi için de belediyenin çalışmaları yanında, merkezi hükümetin de vizyonu olduğunu ifade etti.

Saner, “Güzelyurt’tan göçü durduracak adımların atılması iş ve ikamet olanaklarının artırılması, önümüzdeki dönem en başta gelen gündem maddelerimizden birisi olacak” dedi.

 

“ÜYELERİMİZİN BENİM DEVAM ETMEMDEN YANA AĞIRLIK KOYACAĞINA EMİNİM”

Saner çok uzun yıllardır UBP içinde bulunduğunu, verilen her görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde bulunduğunu da ifade etti ve şunları söyledi:

“UBP üyelerinin, zor günlerde başarılı işler yaptığımızı, benim öteden beri sergilediğim vizyonu, yaşananları, partimize bağlılığımı değerlendirerek istikrardan, benim devam etmemden yana ağırlık koyacağına eminim.”

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