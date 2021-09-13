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Saner: Hükümet olarak yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya kararlıyız

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Başbakan Ersan Saner'in 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı mesajı:
Saner: Hükümet olarak yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya kararlıyız

Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Değerli Veliler,

 

Ne mutlu sizlere ki, yaklaşık 2 yıllık uzun bir aranın ardından, bugünden itibaren okullarınıza dönüyorsunuz...

 

Dünya  ile birlikte atlatmak için yoğun bir mücadele verdiğimiz salgın sürecinin, sağlık yanında en ciddi darbe vurduğu alan eğitim olmuştur...

 

Çocuklarımız, online olarak sürdürdükleri eğitimlerini artık daha etkin ve yararlı olduğu kesin olan yüzyüze şekilde, sınıflarında, öğretmenlerinin gözlerinin içine bakarak devam ettireceklerdir.

 

Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’mızın almış olduğu önlemler yanında, gerek kamu gerekse özel okullarımızın yerinde yapacakları uygulamalarla,  gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum...

 

İnsan sağlığının hele de çocuklarımızın sağlığının önemi tartışılamaz...

 

Sağlığı daimi kılacak önlemler yanında, geleceğimiz olan çocuklarımızın yeni bilgiler ve donanımla, yaşamakta olduklarını ülkeye yetişmiş birer birey olmaları bizim vazgeçilmez görevimizdir.…Hükümet olarak yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bu süreçe ailelerimizin  desteği ve katkısının önemi çok büyüktür. . İnanıyoruz ki, halkımızın ve ailelerimizin de desteği ile salgınla mücadelemizde ve yüz yüze eğitimde başarılı olacağız.

 

Yeni öğrenim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını yürekten diler, Başbakan olarak, ilk günden beridir yakın takip etmekte olduğum eğitim hazırlık sürecini, yarından itibaren  uygulamasını da izleyeceğimizi bilmenizi isterim...

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