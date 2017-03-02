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Saner: "Hükümete güven varmı yok mu göstereceğiz"

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Saner: "Hükümete güven varmı yok mu göstereceğiz"
Saner, Onlar güvensizlik önergesi verecek biz de çıkıp bu hükümete güven varmı yok mu tüm halkın önünde bunu göstereceğiz" dedi.Kaynak: Saner'den erken seçim açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, katıldığı televizyon programında erken seçim ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hükümete karşı verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Saner: "Sayın Başbakan’ın ifadesi, erken seçim önergesini getirin, gidelim  yönündeydi. Güvensizlik önergesinde  ise  azınlık mı çoğunluk  mu olduğumuzu göreceğiz. Sorun yaşarsak zaten ülkeyi seçime götüreceğiz. Madem böyle bir güvensizlik önergesi var;  gidelim meclise görelim bakalım bu hükümete güvensizlik mi var yoksa güven mi var? Biz azınlık hükümeti miyiz yoksa bir bütün müyüz?.Güvensizlik önergesine karşı tek vücut olarak duracağız. Onlar güvensizlik önergesi verecek biz de çıkıp bu hükümete güven varmı yok mu tüm halkın önünde bunu göstereceğiz" dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin de siyasi bir parti olarak  erken seçim önerisi  kararına saygı duyduğunu belirten Bakan Saner, ‘’ Her an  azınlık hükümeti olarak saldıran bir muhalefet var. Sayın Başbakan ne yapsın? " şeklinde konuştu.

 

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