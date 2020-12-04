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Saner: Hükümeti kurmak istiyoruz, erken seçimden kaçmayız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısı üzerine cumhurbaşkanlığında yaklaşık 40 dakika görüşen Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Ersan Saner basına açıklamada bulundu.
Saner: Hükümeti kurmak istiyoruz, erken seçimden kaçmayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısı üzerine cumhurbaşkanlığında yaklaşık 40 dakika görüşen Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Ersan Saner basına açıklamada bulundu.

Ersan Saner'in konuşmlarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talebi üzerine görüşme yaptık. Kendisine hükümet kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi ve herhangi bir görev verilirse yerine getirmeye hazır olduğumuzu aktardık. Görüşme, cumhurbaşkanının siyasi partierin görüşlerini alması içindir. Takdir cumhurbaşkanınındır. Alacağı kararlara saygmız sonsuzdur. UBP olarak ülkenin hükümete ihtiyacı olduğunun farkındayız. Görev süremizi daha önce son ana kadar kullanıp hükümeti kurmak için zorladık ancak 26 sayısına ulaşamayacağımızı gözlemleyince iade ettik.

Bütçe meclise getirilmedilir. Salgın dünyayı samıştır. Ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurursak gelecek yıl bütçe açığı olacaktır.  Hükümeti kurmak için üzerimize düşen ne varsa her yolu ve yöntemi deneyeceğiz.

Kimse bu dönemde hükümet kurmak istemez ancak UBP hükümet kurulması gerektiğinin farkındadır. Öncelikle icraat hükümeti kurup gerekirse seçime gidilebileceğini ve erken seçimden çekinmediğimizi ifade etmiştik.

Ülkede ortalama hükümet ömürleri zaten çok kısa.

Hükümet kurma görevi gelmeden hükümet modeli hakkında konuşamayız. Görev bize gelirse çalışmalara başlayacağız. 

Hükümete acil ihtiyaç var, erken seçimden kaçmayız ve hükümeti kurmak için elimizden geleni yapacağız.

 
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