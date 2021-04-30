Saner: İki egemen devlet tezinden asla geri adım atmayız

Başbakan Ersan Saner Cenevre dönüşünde Ercan Havalimanı’nda değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Saner, Cenevre’deki görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı bir tutum izlediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ana oturumda Kıbrıs meselesinin bugünlere kadar gelişindeki süreci çok net bir şekilde ortya koyduğunu, federasyonun Kıbrıs sorununaneden çözüm modeli olmayacağını ifade ettiğini ve sürecin farklı gelişmesi için önerilerini aktardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın Cenevredeki görüşmelerde aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşılmayacağının çok net bir tavırla muhataplarına illetiğini belirten Saner, Kıbrıs meselesinin çözümsüz bir noktada kalmasının sadece statükoyu beslediğini ve statikonun her geçen gün Ada’da yerleştiğinin hep birlikte görüldüğünü söyledi.

Saner, “Bizler Kıbrıs Türk Halkı olarak 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir toplum olduğumuzu ve bundan asla geriye adım atmayacağımızı da Cenevre’de ortya koymuş bulunmaktayız” dedi.

Birleşmiş Milletler’den artık Kıbrıs Meselesi ile ilgili son oyunu oynamasını beklediklerini muattaplarına aktardıklarını kaydeden Saner, Kıbrıs meselesinin 1964 yılından beridir çözülememesinin tek nedeninin Kıbrıs Rum tarafının tutumu olduğunu söyledi.

Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının iki egemen eşit devlet statüsünde görüşmelere devam edeceği şeklindeki ciddi çıkışı ve dik duruşu nedeni ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’e teşekkür eden Saner, “ Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması konusunda bizim arkamızda durduğu için bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum “ dedi.

Saner, Rum liderin bilindik tezlerinin ise devam ettiğini dile getirdi.Başbakan Saner, BM Genel Sekreteri’nin 3 ay içerisinde yeniden görüşebilmek için bir deneme daha yapacağını ifade ettiğini de aktardı.

Saner, “Bu görüşmeleri, iki egemen eşit devlet tezimizden asla geriye adım atmadan gerek hükümet olarak gerek sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte ve Anavatan ile istişare halinde devam ettireceğimizin de mesajını buradan vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hükümet olarak görevlerinin başında olduklarını da vurgulayan Saner, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde ülkeye 430 milyon Türk Lirası tutarındakin kaynağın aktarıldığını belirtti.

Başbakan Saner, “Kıbrıs Türk halkının refahı bizim için çok önemli. Ülkemizin kalkınması ve gelişmişlik düzeyini artırmak için elimizden geleni yapacağız. Bizler tüm kurumlarıyla önceliğimiz KKTC’yi yaşatmak” dedi.