Saner: İki yetkili ile bugün yeniden görüşeceğim

Başbakan Ersan Saner, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine dair iddiaları ile ilgili isim vermeden konuştu, bu konuda görüşmeler yaptığını açıkladı.





Başbakan Ersan Saner, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine dair iddiaları ile ilgili isim vermeden konuştu, bu konuda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Saner, konunun içeriğine hiç girmeden, Kutlu Adalı ismini zikretmeden “yer alan iddialarla ilgili” diyerek Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

Bugün Polis Müdürü ve Başsavcı ile görüştüğünü açıklayan Saner, iki yetkili ile bugün yeniden görüşeceğini ifade etti.

Saner “Bugün sabahleyin hem Polis Müdürü hem de Başsavcı ile görüşme yaptım. Bugün kendilerini makamıma çağırıp yeniden görüşeceğim. Başsavcılık bir soruşturma yapmaz ancak soruşturmayı bizde polis yapar. Başsavcılık refakat yapar. Sayın Cumhurbaşkanı da paralel şekilde bir görüşme yaptı. Ben de kendisi ile görüşeceğim” diye konuştu.

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