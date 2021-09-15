Saner: İngiltere, haklarımızı gözardı ederek Kıbrıs’ta çözüm için katkı sağlayamaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İngiltere’nin Kıbrıs Türk haklarını, beklentilerini ve taleplerini göz ardı ederek Kıbrıs konusunda bir sonuç alınması çabalarına katkı sağlayamayacağını” vurguladı.

Başbakan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin Kıbrıs konusundaki son açıklamalarına tepki göstererek “ Kıbrıs’ta iki ayrı Devlet var. Bizim egemen eşitliğimizi ve iki Devlet olgusunu dışlayan açıklama yapmak Rum yanlısı bir tutumdur. Reddediyor, İngilitere’yi doğru yola davet ediyoruz “ dedi.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie son günlerde artan bir şekilde Kıbrıs konusuna dahil olması ve yaptığı açıklamalar bizleri rahatsız etmektedir.

Sayın Yüksek Komiser’in “ Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesi ve onun ağzı ile ‘Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için çıkış yolunun federasyon olduğunu’ iddia etmesi gerçekçi ve kabul edilebilir değildir.

İngiltere, Kıbrıs Türk haklarını, beklentileri ve taleplerini göz ardı ederek Kıbrıs konusunda bir sonuç alınması çabalarına katkı sağlayamaz.

İngiltere Kıbrıs’ın dününü bugününü çok iyi bilir.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının kurucu ortak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantör oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti 21 Aralık 1963’te Rumların adayı Yunan yapma hayalleri nedeniyle yıkılmıştır.

Bugünün sözde Kıbrıs Cumhuriyeti bir Yunan Devletidir.

Rum-Yunan ikilisi 21 Aralık 1963’ten bu yana Kıbrıs konusundaki tüm antlaşma olasılıklarını başarısızlığa uğratmışlardır.

2017’de Crans Montana’da Rum tarafınca ortaya konulan tuıtum federasyon tezini tamamıyla çökertmiştir.

Kıbrıs’ta iki ayrı Devlet var. Bunu kabul etmemek barışa değil Rum tarafına hizmet etmektir.

Bizim egemen eşitliğimizi ve iki Devlet olgusunu dışlayan açıklama yapmak Rum yanlısı bir tutumdur. Reddediyor, İngilitere’yi doğru yola davet ediyoruz.”