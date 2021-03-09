Saner, İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı…“Hep zor görevlerin ve zor dönemlerin adamı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, eski Başbakan ve UBP eski başkanlarından İrsen Küçük’ün ikinci ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Saner, Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetlerinin daima takdirle anılacağını belirtti.

Mesajında, “Kıbrıs Türk Halkı’na Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, milletvekili, Bakan, Başbakan olarak değerli hizmetler vermiş olan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2’nci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz” diyen Saner, ‘hep zor görevlerin ve zor dönemlerin adamı’ olarak nitelendirdiği İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlerle daima takdirle anılacağını ve unutulmayacağını vurguladı.

Saner, UBP’nin tüm değerlerine ve tarihine sahip çıkacağını kaydederek, “Onların açtığı yoldan ilerleyerek halkımıza hizmete devam edeceğiz” dedi.