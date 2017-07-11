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Saner “İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”na katıldı

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Saner “İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”na katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner “İslam İşbirliği Teşkilatı 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”na katıldı.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Abidjan şehrinde bugün başlayan konferans  iki gün sürecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Dayanışma İçindeki Bir Dünya’da Gençliğin Rolü, Kalkınma Ve Barış” temalı toplantıda kalkınma ve barış gibi konularda gençliğin rolü ve etkisi görüşülecek.

Gençlerin İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin nüfuslarının büyük bir bölümünü oluşturduğu kaydedilen açıklamada, toplantı ile  çatışmalar, gelişmemişlik, terörizm, ekstrimizm ve islamofobi gibi hususlara çözüm bulunabilinmesi hedefleniyor.

Toplantının 2. günü olan yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, KKTC’yi temsilen tüm konuları içeren ve Kıbrıs konusunda gelinen son aşama hakkında bir konuşma gerçekleştirecek.

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