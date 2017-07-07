Saner ısrarcı: Temmuz ve Ağustos'da güneş altında işlenebilir

Çalışma Bakanı Saner, hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında normal değerlerde seyredeceğinin tahmin edildiğini öne sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, yaz aylarında dışarda çalışanların sağlığının korunması amacıyla, Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları ( Accu Weather) ile KKTC Meteoroloji Dairesi’nden bilimsel verileri takip ettirdiklerini belirterek, hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında normal değerlerde seyredeceğinin tahmin edildiğine işarat etti.

Saner, aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde mevsim normallerinin üstüne çıkan hava sıcaklıkları sözkonusu olduğunda, dışarda çalışanların işçilerimizin sağlığının ve güvenliğinin korunması bizlerin asli görevleri arasında yer almaktadır” dedi.

İş yaşamı ve koşullarını düzenlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydeden Saner, ülkede son 10 yıl içerisinde, sadece 2015 yılında 5-8 Ağustos tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında, dışarda, açıkta ve güneş altında çalışma yapılmasının yasaklandığına dikkat çekti.

“TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA HAVA SICAKLIĞI NORMAL”

Bakanlığın yaz aylarında dışarda çalışanların sağlığının korunması amacıyla, Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları ( Accu Weather) ile KKTC Meteoroloji Dairesi’nden bilimsel verileri takip ettirdiğini ifade eden Saner, “KKTC Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız raporlar gerekse Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları( Accu Weather) doğrultrusunda , ülkemizdeki iki aylık hava tahmin tablolarından da görülebileceği gibi; hava sıcaklığının Temmuz ve Ağustos aylarında normal değerlerde seyredeceği tahmin edilmektedir” dedi.