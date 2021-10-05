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SANER: İşyerleri saat 01.00'da kapanacak

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Sokağa çıkma yasağı kalktı bazı işyerleri hariç kapanma saati de ayarlandı
SANER: İşyerleri saat 01.00'da kapanacak

Başbakan  Ersan Saner Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

Saner, bugün 00:01 itibari ile kaldırılan gece sokağa çıkma yasağına ek olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile de yapılan istişarelerle bazı sektörler haricindeki tüm işletmelerin 01:00 itibari ile iş yerlerini kapatmalarına yönelik karar üretildiğini açıkladı. Saner, hangi iş yerlerinin bu karar dışında olduğunu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları’nda yer alacağını belirtti.

Öğrencilerin aşılama çalışmaları

Öte yandan üniversitelerde yüzyüze eğitimin başlaması için ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Saner, Nisan 2021 de 15 bin yabancı öğrencinin gelmesi için çalıştıklarını, üniversitelerin dün itibari ile yüz yüze eğitime başladığını belirterek Covid- 19 nedeni ile kırmızı ülke niteliğindeki tüm ülkelerden gelen öğrencilerin aşılama çalışmalarının başladığını kaydetti.

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