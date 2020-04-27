Saner: İyileşme oranı yüzde 92.Dünya sıralamasındayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Covid-19’dan iyileşme oranlarımızın dünya sıralamasında en üstlerde yer aldığını söyledi.

BRT ekranlarında konuşan Genel Sekreter Saner, “Zamanında alınan tedbir kararlarının ne denli yerinde olduğunu her geçen gün görüyoruz. Bugün de iyileşme oranlarımıza baktığımızda dünyada üst sıradayız. Sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KKTC Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre bugün itibariyle 99 kişi iyileşti. Bu rakam oransal olarak yüzde 92'ye tekabül ediyor.