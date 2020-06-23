  • BIST 115.339
  • Altın 388,950
  • Dolar 6,8455
  • Euro 7,7545
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Saner Jet Krizi hakkında konuştu: “Bu kadar basit olaydan çıkan başka kıyamet görmedim”

» »
Turizm Bakanı Üstel'in görevden alınmasına rağmen "Özel Jet Krizi" konusunda UBP Genel Sekreteri Saner, sadece karantina koşulu ihmali olduğunu ifade ederek “Ben politik yaşamımda bu kadar basit bir olaydan bu kadar çok kıyamet kopuşunu ilk kez görüyorum;
Saner Jet Krizi hakkında konuştu: “Bu kadar basit olaydan çıkan başka kıyamet görmedim”

Turizm Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınmasına ve ortaya çıkan polis raporuna rağmen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner'e göre özel jet krizinde büyük abartılar var... 

BRT ekranlarında “Özel jet krizinde hükümet hatasını kabul ediliyor mu?” sorusuna yanıtla UBP Genel Sekreteri Saner şu ifadeleri kullandı;

“Ben politik yaşamımda bu kadar basit bir olaydan bu kadar çok kıyamet kopuşunu ilk kez görüyorum; Bu bizim gölette tsunami çıkması gibi… Karantina koşulu vardı, karantina koşullarına uyulmadı evet, bundan kaynaklı.. Muhalefet bunu kullandı, evire çevire bundan başka bir şey konuşmuyorlar. Bu gereğinden fazla abartıldı. Tabi ki hatayı kabul ediyoruz. Elbette ülkeyi ziyaret eden her kim olursa olsun özel bir takım izin ve yetkilerle donatılmadıkları takdirde bu yanlıştır. Bu net”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de sahil yağmasına 75 imza ile dava açacaklar!23 Haziran 2020 Salı 17:00
  • Türkiye’den Fransa’ya tepki: Macron’un açıklamaları akıl tutulmasıyla izah edilebilir23 Haziran 2020 Salı 16:58
  • Türk Ajansı Kıbrıs haber sağlayıcı web sitesi çöktü23 Haziran 2020 Salı 16:55
  • Kağıt sanatçılarından Paylaşım Mutfağı’na katkı23 Haziran 2020 Salı 16:52
  • "Tek yol sağlık hizmetlerinin yeterli hale gelmesidir"23 Haziran 2020 Salı 16:46
  • Akıncı: "Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı ile koordineli gitmekten kaçınması kaosa neden oldu"23 Haziran 2020 Salı 16:43
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı23 Haziran 2020 Salı 16:42
  • ''Türkiye'ye kapıların karantinasız ve testsiz açılma kararı salgın kontrol altına alınana kadar kaldırılmalı”23 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Tarihi Videolar Milli Arşiv, Tak ve Tv Kanallarına dağıtıldı23 Haziran 2020 Salı 16:39
  • Arıcılar Birliği’nden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına açık mektup23 Haziran 2020 Salı 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti