Saner Jet Krizi hakkında konuştu: “Bu kadar basit olaydan çıkan başka kıyamet görmedim”

Turizm Bakanı Üstel'in görevden alınmasına rağmen "Özel Jet Krizi" konusunda UBP Genel Sekreteri Saner, sadece karantina koşulu ihmali olduğunu ifade ederek “Ben politik yaşamımda bu kadar basit bir olaydan bu kadar çok kıyamet kopuşunu ilk kez görüyorum;

Turizm Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınmasına ve ortaya çıkan polis raporuna rağmen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner'e göre özel jet krizinde büyük abartılar var...

BRT ekranlarında “Özel jet krizinde hükümet hatasını kabul ediliyor mu?” sorusuna yanıtla UBP Genel Sekreteri Saner şu ifadeleri kullandı;

“Ben politik yaşamımda bu kadar basit bir olaydan bu kadar çok kıyamet kopuşunu ilk kez görüyorum; Bu bizim gölette tsunami çıkması gibi… Karantina koşulu vardı, karantina koşullarına uyulmadı evet, bundan kaynaklı.. Muhalefet bunu kullandı, evire çevire bundan başka bir şey konuşmuyorlar. Bu gereğinden fazla abartıldı. Tabi ki hatayı kabul ediyoruz. Elbette ülkeyi ziyaret eden her kim olursa olsun özel bir takım izin ve yetkilerle donatılmadıkları takdirde bu yanlıştır. Bu net”.