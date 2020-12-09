Saner kabineyi 12'de sunuyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin kabinesi saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 12.00’de Saner’i kabul edecek.

UBP’nin Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile birlikte oluşturduğu üçlü koalisyonun protokolü dün imzalanmıştı.

ANAYASAL SÜREÇ

KKTC Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ı ve Başbakan’ın önerisi üzerine bakanları atamasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

GÜVENOYU GÖRÜŞMELERİ PROGRAMIN OKUNMASINDAN İKİ GÜN SORNA BAŞLAYACAK

Bakanlar Kurulu programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak.

Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak.