Saner: "Kandırıkçı Zeki!"

UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, Meclis'te yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in önceden söylediği sözleri unuttuğunu, günümüzde belirlenen asgari ücretin tutarsız olduğunu belirtti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, “Asgari Ücret” konusunda Meclis'te yaptığı güncel konuşmada, kürsüden sözlerini tartarak söyleyeceğini ifade ederek, muhalefette söylediklerini iktidara geldiklerinde unutmamaları için bunu yaptığını kaydetti ve geçmiş dönemde muhalefette yapılan konuşanların bugün iktidardakiler tarafından unutulduğunu savundu.

Saner, kendi hükümetleri döneminde asgari ücret konusunda, muhalefette olan şimdiki bakanların ve parti başkanlarının kendilerini topa tuttuğunu ve sert eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, CTP, HP ve TDP’nin asgari ücret ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları dile getirdi.

Kendilerini “halk düşmanı” olarak niteleyenlerin bugün belirlediği yeni asgari ücret ile halkı ne kadar düşündüğünü gösterdiğini, ayrıca son belirlenen asgari ücretin Ocak değil Şubat ayından itibaren geçerli olacağını dile getiren Saner, hükümete; “geçmişte bize verdikleri akılların bugün hangisini hayata geçirdiler acaba” diye sordu.

Saner, 2 kişinin asgari ücret ile bırakın ev almayı, geçinemeyeceğini bile belirterek, ailelere “Allah yardımcınız olsun” dedi ve geçmişte, asgari ücretin 2016’da 3 bin 500 TL olmasını söyleyen partinin bugün 2019’da asgari ücreti 3 bin 150 TL olarak belirlediğini kaydetti.

2016-2018 arası döviz kurları ile asgari ücreti değerlendiren Saner, insanların bu rakamlara bakılarak nasıl fakirleştirildiğinin görüleceğini belirtti. Saner, ülkede yeni belirlenen asgari ücretten bakanın bile memnun olmadığını kaydetti.

Ersan Saner, “sol zihniyetin mangalda kül bırakmadığını” ancak uygulamada tüm bunları unuttuğunu ileri sürerek, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in muhalefet ve hükümet döneminde asgari ücret ve gençlere yönelik açıklamalarını okudu, asgari ücretin neden Şubat ayından itibaren geçerli olduğunu sordu, bunun bilinçli olarak yapıldığını savundu. Saner, Çeler’in, sözünü tutmadıklarından dolayı halk gözünde “kandırıkçı” olarak anıldığını iddia etti.

Muhalefette akıl verenlerin bugün akıl verdiklerini hükümette neden yapamadığını soran Saner, Çeler’e “asgari ücretin şubat ayından itibaren geçerli olmasından ötürü sosyal sigortaların kaybı ne kadardır biliyor musunuz” diye sorması üzerine “7 milyon TL civarı” cevabı aldı. Bunun üzerine Çeler ile rakam üzerine değerlendirme yapan ve konuyu yakından takip edeceğini söyleyen Saner, en çok ölümlü iş kazasının 2018 yılında yaşandığını kaydetti, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine işaret etti.

Denetimin nasıl yapıldığını soran Saner, ölen 10 kişinin hesabını kimin vereceğini sordu.