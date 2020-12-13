  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Saner: Kaybedecek zamanımız olmadığının farkındayız

» »
Ersan Saner, Bakanların toplantısı sonrası açıklama yaptı, yarın Meclis’te okunacak ‘Hükümet Protokolü’nün çalışıldığını kaydetti.
Saner: Kaybedecek zamanımız olmadığının farkındayız

Ersan Saner, Bakanların toplantısı sonrası açıklama yaptı, yarın Meclis’te okunacak ‘Hükümet Protokolü’nün çalışıldığını kaydetti.

Koalisyon ortakları ile birlikte kaybedilecek zamanın olmadığının farkında olduklarını ve o nedenle süratle çalışmaya başladıklarını kaydeden Saner, Covid- 19’a ilişkin de süratle çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Halktan Hükümet’e destek isteyen Saner, hükümet olarak güven oyu alır almaz, çalışma yaşamının da rahatlatılması için çalışmaya başlayacaklarını ve kalkınma sürecinin başlayacağını savundu.

Bugün tamamen Hükümet Programı’na ilişkin bir toplantı yapıldığını söyleyen Saner, güvenoyu alır almaz da bütçe ve Türkiye ile imzalanacak Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ersan Saner, uçuşlara ilişkin soru üzerine, “Burada sağlımızdan ödün vermeden, ekonomimizi de düşünerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, karar üreterek değerlendirmelerini yapacaktır” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 16 Aralık’ta yapacağı bir diğer toplantıya dikkat çeken Saner, nasıl bir yol haritası belirleneceğinin ortaya çıkacağını belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTHES:Meslektaşımız sonucu pozitif (+) çıkınca ayni günün gecesi karantinaya girdi13 Aralık 2020 Pazar 17:42
  • Tatar:“Maraş açılımı ve iki devlet politikasıyla, KKTC devletinin zeminini güçlendi”13 Aralık 2020 Pazar 17:40
  • En çok yağmur Yenierenköy’de kaydedildi13 Aralık 2020 Pazar 17:36
  • Hemşireler Sendikası: Bir hemşire pozitif13 Aralık 2020 Pazar 17:30
  • Sibel Siber, hastası pozitif çıkınca izole oldu13 Aralık 2020 Pazar 17:22
  • Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası13 Aralık 2020 Pazar 17:20
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!13 Aralık 2020 Pazar 15:28
  • En Çok Yağmur Yenierenköy’de Kaydedildi13 Aralık 2020 Pazar 14:28
  • Eski eşinin evini soydu!13 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Çakıcı:''UBP-YDP-DP seçim hükümetidir, büyük işler beklenmemeli''13 Aralık 2020 Pazar 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti