Saner: Kaybedecek zamanımız olmadığının farkındayız

Ersan Saner, Bakanların toplantısı sonrası açıklama yaptı, yarın Meclis’te okunacak ‘Hükümet Protokolü’nün çalışıldığını kaydetti.

Koalisyon ortakları ile birlikte kaybedilecek zamanın olmadığının farkında olduklarını ve o nedenle süratle çalışmaya başladıklarını kaydeden Saner, Covid- 19’a ilişkin de süratle çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Halktan Hükümet’e destek isteyen Saner, hükümet olarak güven oyu alır almaz, çalışma yaşamının da rahatlatılması için çalışmaya başlayacaklarını ve kalkınma sürecinin başlayacağını savundu.

Bugün tamamen Hükümet Programı’na ilişkin bir toplantı yapıldığını söyleyen Saner, güvenoyu alır almaz da bütçe ve Türkiye ile imzalanacak Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ersan Saner, uçuşlara ilişkin soru üzerine, “Burada sağlımızdan ödün vermeden, ekonomimizi de düşünerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, karar üreterek değerlendirmelerini yapacaktır” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 16 Aralık’ta yapacağı bir diğer toplantıya dikkat çeken Saner, nasıl bir yol haritası belirleneceğinin ortaya çıkacağını belirtti.