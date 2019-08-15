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Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlı olduğunu vurguladı.
Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır

UBP’den yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlaması, Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşları ile Taşkent, Sandallar Muratağa, Atlılar katliamlarının 45’inci yıldönümleri dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti: 

“Kıbrıs Barış Harekatı bir bütün olarak adada barışın tesis edilmesini sağlamış ve Kıbrıs Türkü’nün kaderini değiştirmiştir. Barış Harekatı’nın ikinci aşaması ise bu bütün içerisinde bizleri özgürlüğe güvenliğe kavuşturan sonucun ortaya çıkması açısından tarihi bir adım, gerçek bir askeri başarı öyküsüdür. İkinci Barış Harekatı icra edilmemiş olsaydı, 20 Temmuz günü başlayan çıkarma Harekatı yarım kalmış, başarısızlığa uğramış olacaktı.

Adanın pek çok yerinde Türk yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar başarı ile sonuçlanmış Kıbrıs Türkü Rumların insafına kalmış olacaktı.

Kısacası, eğer ikinci Barış Harekatı gerçekleşmese, bu cesur karar verilmese, Yunan Cuntasının hedefi doğrultusunda Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı.

Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Barış Harekatının ikinci aşamasının gerçekleşmesinin başlıca nedeni ise birinci ve ikinci Cenevre Konferanslarında Rum-Yunan ikilisinin Türk tarafınca yapılan önerileri reddetmeleri ve adadaki saldırılarını sürdürmeleridir.

İkinci Barış Harekatı sayesinde Serdarlı, Gazimağusa, Lefke özgürlüğüne kavuşmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünkü devlet sınırları çizilmiştir. Eğer, adanın dört bir yanına dağılmış Kıbrıs Türkü güvenlik için, Kuzey Kıbrıs’ta toplanabilmişse, Taşkent, Sandallar, Muratağa, Atlılar katliamlarının benzerleri diğer yerlerde yaşanmamışsa bu Barış Harekatının ikinci aşaması sayesindedir. Kimse bu tarihi gerçekleri değiştiremez. 

Kimse bizden bu tarihi gerçekler, Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve Rum talepleri ortadayken özgürlüğümüzü, güvenliğimizi tehlikeye atacak bir tutum içine girmemizi beklemesin. 

Kimse Kıbrıs Türkünü çaresiz, Rum tarafının dayatmalarına, anlaşma kisvesi altında, ‘evet’ diyecek kadar şuursuz ve alternatifsiz olarak görmesin. Devletimizi yaşatmak, Anavatan Türkiye ile dostça, kardeşçe ilişkilerimizi her geçen gün geliştirmek bizler için esastır ve Kıbrıs Türkü’nün gerçek menfaatine olan budur. 

Kıbrıs Türk Halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Barış Harekatı’nın ikinci aşaması ile özgürlüklerine savuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’yi kutlar, Taşkent, Sandallar, Muratağa, Atlılar başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük yolunda yaşamlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anarız.”

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