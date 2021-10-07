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Saner: KKTC ile TC arasında tam bir işbirliği var

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Saner: KKTC ile TC arasında tam bir işbirliği var
Saner: KKTC ile TC arasında tam bir işbirliği var

Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyeti KKTC ziyaretler kapsamında Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edildi. Başbakan Ersan Saner konuşmasında KKTC ile TC arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner, KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, yavru vatan KKTC’nin her zaman gönüllerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Saner ise, yerel yönetimlerin halk ile direkt temas içinde olduğunu belirterek, muhtarların vatandaşın sorunlarını anlama noktasında siyasilerden önde geldiğini söyledi.

“KKTC ve TC iki ayrı devlet olsa da gönül bağı ile bağlıdır. Bu ilişki diğer dünya devletlerinin bir biri ile olan ilişkilerine de benzemez” diyen Başbakan Saner, KKTC’de her zaman Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunduğuna işaret etti.

Tecrübe aktarımının önemine işaret eden Başbakan Saner, Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin çok geliştiğini, KKTC’de ise ciddi problemler yaşandığını söyledi.

Saner “e-devlet binamızın temellerini attık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E-kapı’yı göreve gelir gelmez açtık. İnşallah bizler de Türkiye’deki aynı imkanları muhtarlarımıza sunacağız” diye konuştu.

KKTC’nin Mavi Vatan konusunda Türkiye ile tam bir işbirliği içinde olduğunu da vurgulayan Başbakan Saner, Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için kararlılıkla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Başbakan Ersan “geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgemiz içinde izinsiz yapmaya çalıştığı yer altı zenginlikleri araması çalışmaları ortak bir şekilde refüze edilmiştir” dedi

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