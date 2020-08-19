Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olduğunu belirtti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Saner, BRT’de katıldığı programda, Hükümetin Kovid-19’un yarattığı tüm sıkıntılarına rağmen ekonomik anlamda çok önemli işler başardığını ve ülkenin ekonomik açıdan da iyi bir durumda bulunduğunu kaydetti.

Ersan Saner, hükümetin şu an mali olarak hiç bir sıkıntısı olmadığını da vurguladı.

Hükümetin ülkeye, Türkiye’nin katkısı ile 100 yataklı bir acil durum hastanesi kazandırmak için çalışmalarını tamamladığını belirten Saner, bu hastanenin yapılacak 500 yataklı hastaneden ayrı olacağını kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI ARTIK KIBRIS KONUSUNU GÜNDEMİNDE TUTMUYOR”

Kıbrıs Türk halkının artık Kıbrıs konusunu gündeminde tutmadığını da ifade eden Saner, Kıbrıs Türkünün Rumlarla eşit statüde yaşam sürmek istediğini, bunun aksinin de asla kabul görmeyeceğini söyledi ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğüne işret etti.

Kıbrıs Türk tarafının Rumlara birçok kez barışçıl çağrıda bulunduğunu, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak Hidrokarbonun adil bir şekilde paylaşılması teklifinin de buna bir örnek olduğunu dile getiren Saner, ancak bildik Rum kesiminin her zamanki gibi bu teklifi de reddettiğini anımsattı.

“MAVİ VATAN’DAKİ HAKLARINA SAHİP ÇIKMAK KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ”

Saner, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendirerek Mavi Vatan’daki haklarına sahip çıkmanın Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisinin en büyük hedeflerinden birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak olduğunu vurgulayan Saner, bu hedeften de asla dönmeyeceklerini ifade etti.

Ülkede kendini bilmez bazı kişilerin, Türkiye, UBP ile milletvekillerine hakarete varan açıklamalar yaparak bilinçli algı yaratmaya çalıştığını belirten Saner, “Şu an için susuyorsak asaletimizdendir” ifadelerini kullandı.

Ersan Saner, kimsenin Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesinin en önemli siyasi kuruluşu olan UBP ile Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğinin yegane teminatı olan Türkiye’ye saldırma hakkı olmadığını, bunu yapanların Kıbrıs Türkü’nün yararını gözetmediklerini kaydetti.